Львів придбає військові облігації на 680 млн грн.

 

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету територіальної громади у 2023 році через придбання державних цінних паперів. Як пояснила під час засідання виконкому директорка департаменту фінансової політики ЛМР Вікторія Довжик, йдеться про купівлю військових облігацій.

 

"Це особливий вид державних цінних паперів, які випускаються у воєнний час і мають цільове спрямування для підтримки Збройних Сил України та бюджету держави у час війни. Ми керуємося Бюджетним кодексом, а також Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету шляхом придбання державних цінних паперів", – сказала вона.

 

Вікторія Довжик пояснила, що Львів зараз має у бюджеті вільних 680 млн грн (минулого року держава не стягувала реверсної дотації) і планує розмістити їх у військових облігаціях терміном на 6 місяців.

 

Після рішення, що його ухвалив виконком, мають провести конкурс на вибір дилера – фінансової установи серед переліку банків, який затверджений Міністерством фінансів. Він буде брати участь в аукціоні купівлі таких цінних паперів від міста.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Військові облігації – це різновид облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), тобто цінні папери, емітентом яких є держава в особі Міністерства фінансів України. Військові облігації відрізняються від звичайних ОВДП наявністю цільового призначення – для потреб Збройних Сил України та потреб держави у воєнний час, а також випущенням їх в період воєнних дій на території України. Фактично, держава залучає кошти фізичних та юридичних осіб для потреб ЗСУ з умовою їхнього повернення через певний період часу. При тому власник військових облігацій отримує дохід у вигляді річних відсотків. 

 

26.01.2023

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