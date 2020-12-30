"Правова школа Портнова": Зеленський відсторонив голову КС своїм указом.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента за підсумками вівторкового засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", – заявив Зеленський.

ОП інформує, що Президент пішов на таке рішення після отримання клопотання Офісу Генерального прокурора про відсторонення судді КС Олександра Тупицького від посади терміном на два місяці.

Нагадаємо, Конституція України не наділяє Президента повноваженнями звільняти чи відстороняти суддів Конституційного Суду в спосіб, вигаданий на Банковій. Перелік випадків, коли суддю КС можна звільнити чи усунути, передбачений законом про Конституційний Суд.

Втім, як поінформував присутніх заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов (він зі "школи Портнова"), прокурорське клопотання було скероване на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, котра передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора і рішення ухвалює Президент.

"Жодних застережень щодо можливості його розгляду та ухвалення відповідних рішень нами не було встановлено", – заявив Смирнов.

Представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський поінформував, що рішення про відсторонення судді ухвалювалося через лакуни в законодавстві, адже "на переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні Закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків".

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України... Згідно зі статтею 154, особа, яку призначив на посаду Президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", – заявив Веніславський.

Конституційний Суд України у своїй заяві назвав указ Президента порушенням закону.

"Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього", – нагадали в КС.

Суд анонсував "з цього приводу" спеціальне пленарне засідання.

Нагадаємо, минулого тижня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" опублікував записи розмов за участю Олександра Тупицького, котрі свідчать, що він під час своєї роботи суддею в Донецьку у 2006–2010 роках через зв'язки в суддівській владі брав участь у перерозподілі майна заводу в місті Зугрес.

Ці розмови записали у рамках старого кримінального провадження, відкритого проти скандального судді Віктора Татькова.

Офіс Генерального прокурора саме через цей епізод кримінального провадження подав Президентові клопотання про відсторонення Тупицього.

Банкова сподівається, що компромат на Тупицького стане тим важелем, який дозволить вгамувати Конституційний Суд, котрий наробив збитків антикорупційній реформі.