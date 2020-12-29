Пластуни випустили поштівку, конверт та марку до ювілею владики Бориса Ґудзяка.

З нагоди 60-ліття президента Українського католицького університету, владики Бориса Ґудзяка пластуни станиці «Чортків», що на Тернопільщині, у співпраці з художниками реалізували випуск святкового поштового набору: поштівки, конверта та марки. Про це пластуни повідомили на facebook-сторінці станиці.
Фото www.facebook.com/plastchortkiv
«До 60-річчя від дня народження Бориса Ґудзяка разом з художником Олегом Кіналем та графіком та графіком Андрієм Пилюхом випустили та погасили поштову картку, поштовий конверт та поштову марку, приурочені цій події. Автор ідеї пластун сеньйор - прихильник Анатолій Петльований», – повідомлено у дописі.
Фото www.facebook.com/plastchortkiv
На поштівці Борис Ґудзяк зображений у традиційному пластунському строї, адже він – також лицар Мамай. Автор ідеї нагадав, що Борис Ґудзяк належить до «ПЛАСТу» змалку, в юнацтві здобув найвищий ступінь – гетьманського пластуна скоба, а згодом вступив до пластового куреня «Орден Хрестоносців», де отримав псевдо «Мамай».
Фото www.facebook.com/plastchortkiv
Поштовий набір з нагоди ювілею Бориса Ґудзяка випустили тиражем 100 примірників.
29.12.2020
Для довідки.
Борис Ґудзяк народився 24 листопада 1960 року в родині українських еміґрантів, родом із Львівщини. Закінчив католицьку середню школу, Академію християнських братів, а також Школу українознавства ім. Лесі Українки в місті Сірак'юс. Від дитинства належить до ПЛАСТу.
Вищу освіту здобув у Сиракузькому університеті, у колегії святої Софії при Українському Католицькому Університеті св. Климента Папи і в Університеті Папи Урбана та в Гарвардському університеті.
1993 року у Львові взявся за відновлення Львівської Богословської Академії (ЛБА), став її другим ректором, а згодом провів реорганізацію ЛБА в Український католицький університет. З 2013 року є його президентом.
26 листопада 1998 року прийняв священичі свячення, а 26 серпня 2012 року - єпископську хіротонію і став Єпископом УГКЦ Франції, Швейцарії та Бенелюксу.
Борис Ґудзяк був активним учасником Революції Гідности 2013−2014 років, часто виступаючи в українських та міжнародних ЗМІ.
18 лютого 2019 року призначений Архиєпископом - Митрополитом філядельфійським у США.