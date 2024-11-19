1000 днів великої війни… і вдячності

1000 днів великої війни проти України…

1000 днів сліз, смертей, каліцтва, болю, страху, тривог.

1000 днів жертовності, героїзму, незламності, віри, любові.

Зранку 24 лютого 2022 року, запускаючи перші ракети й віддаючи наказ про наступ, ворог був переконаний, що Україна не протримається і кількох днів. Західні держави пророкували поразку за кілька тижнів. Те, що Україна встояла, — це чудо Боже і людське.

Сьогодні, оплакуючи наші втрати й молячись за справедливий мир для нашої Батьківщини, хочу подякувати за кожен день. Ми є.

Дякую Богові і людям.



Дякую за кожен світанок — нехай і під гул тривог та з відчуттям небезпеки — але у вільній Україні.



Дякую за кожен вечір, коли, з болем підсумовуючи втрати й готуючись до неспокійної ночі, ми з вдячністю усвідомлюємо: Україна є!

Дякую воїнам, волонтерам, капеланам, медикам, рятувальникам, ремонтникам, енергетикам, журналістам. Всім, хто постить необхідну інформацію і постить в молитві за правду.

Спасибі всім матер'ям і батькам, сестрам і братам, дітям, дідусям та бабусям в наших сім'ях і в нашій великій Українській Родині, у Сім'ї людей доброї волі.

Спасибі всім незліченним неукраїнцям, які віддано моляться, інформують світ та допомагають із захистом та господарськими і гуманітарними викликами.

Дякую тим, хто невтомно працює й щедро жертвує.

Усім, хто без пафосу, спокійно щодня свідчить про глибину любові.

Найбільша вдячність належить тим, які віддали своє життя.

Вічна пам'ять полеглим воїнам і невинно убієнним.

Слава тим, завдяки кому ми є.

Божа правда переможе!

Митрополит Борис Ґудзяк