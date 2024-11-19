1000 днів великої війни… і вдячності

Митрополит Борис Ґудзяк

 

1000 днів великої війни проти України…
1000 днів сліз, смертей, каліцтва, болю, страху, тривог.
1000 днів жертовності, героїзму, незламності, віри, любові.

 

Зранку 24 лютого 2022 року, запускаючи перші ракети й віддаючи наказ про наступ, ворог був переконаний, що Україна не протримається і кількох днів. Західні держави пророкували поразку за кілька тижнів. Те, що Україна встояла, — це чудо Боже і людське.

 

Сьогодні, оплакуючи наші втрати й молячись за справедливий мир для нашої Батьківщини, хочу подякувати за кожен день. Ми є.

 

Дякую Богові і людям.


Дякую за кожен світанок — нехай і під гул тривог та з відчуттям небезпеки — але у вільній Україні.


Дякую за кожен вечір, коли, з болем підсумовуючи втрати й готуючись до неспокійної ночі, ми з вдячністю усвідомлюємо: Україна є!

 

Дякую воїнам, волонтерам, капеланам, медикам, рятувальникам, ремонтникам, енергетикам, журналістам. Всім, хто постить необхідну інформацію і постить в молитві за правду.

 

Спасибі всім матер'ям і батькам, сестрам і братам, дітям, дідусям та бабусям в наших сім'ях і в нашій великій Українській Родині, у Сім'ї людей доброї волі.

 

Спасибі всім незліченним неукраїнцям, які віддано моляться, інформують світ та допомагають із захистом та господарськими і гуманітарними викликами.

 

Дякую тим, хто невтомно працює й щедро жертвує. 

Усім, хто без пафосу, спокійно щодня свідчить про глибину любові.

 

Найбільша вдячність належить тим, які віддали своє життя.

 

Вічна пам'ять полеглим воїнам і невинно убієнним.
Слава тим, завдяки кому ми є.

 

Божа правда переможе!

 

 

Митрополит Борис Ґудзяк

 

 

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