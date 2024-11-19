1000 днів великої війни… і вдячності

1000 днів великої війни проти України…
1000 днів сліз, смертей, каліцтва, болю, страху, тривог.
1000 днів жертовності, героїзму, незламності, віри, любові.
Зранку 24 лютого 2022 року, запускаючи перші ракети й віддаючи наказ про наступ, ворог був переконаний, що Україна не протримається і кількох днів. Західні держави пророкували поразку за кілька тижнів. Те, що Україна встояла, — це чудо Боже і людське.
Сьогодні, оплакуючи наші втрати й молячись за справедливий мир для нашої Батьківщини, хочу подякувати за кожен день. Ми є.
Дякую Богові і людям.
Дякую за кожен світанок — нехай і під гул тривог та з відчуттям небезпеки — але у вільній Україні.
Дякую за кожен вечір, коли, з болем підсумовуючи втрати й готуючись до неспокійної ночі, ми з вдячністю усвідомлюємо: Україна є!
Дякую воїнам, волонтерам, капеланам, медикам, рятувальникам, ремонтникам, енергетикам, журналістам. Всім, хто постить необхідну інформацію і постить в молитві за правду.
Спасибі всім матер'ям і батькам, сестрам і братам, дітям, дідусям та бабусям в наших сім'ях і в нашій великій Українській Родині, у Сім'ї людей доброї волі.
Спасибі всім незліченним неукраїнцям, які віддано моляться, інформують світ та допомагають із захистом та господарськими і гуманітарними викликами.
Дякую тим, хто невтомно працює й щедро жертвує.
Усім, хто без пафосу, спокійно щодня свідчить про глибину любові.
Найбільша вдячність належить тим, які віддали своє життя.
Вічна пам'ять полеглим воїнам і невинно убієнним.
Слава тим, завдяки кому ми є.
Божа правда переможе!
Митрополит Борис Ґудзяк
19.11.2024