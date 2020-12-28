Генеральна прокуратура попросила Зеленського усунути голову КС.

Офіс генерального прокурора направив Президентові України клопотання про відсторонення голови Конституційного Суду україни Олександра Тупицького з посади судді терміном на два місяці.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на пресову службу Офісу генпрокурора.

Офіс генпрокурора пішов на такий крок після того, як Олександр Тупицький проіґнорував виклик прокуратури для участі у слідчих діях.

"Він повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня. У зв'язку з цим повідомлення про підозру як таке, що складене Офісом генерального прокурора сьогодні, надіслано поштовим зв'язком на відповідні адреси", – прокоментували у пресовій службі ОГП.

Окрім того, у понеділок Олександру Тупицькому через пошту передали повідомлення про підозру. Голову КС підозрюють у підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка. Так, Тупицького підозрюють у тому, що "в корисливих інтересах і в інтересах колишнього глави Вищого господарського суду України вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб він відмовився від надання показань або надав неправдиві показання".

Прокуратура уточнила, що йдеться про кримінальне провадження довкола махінацій із Зуївським енергомеханічним заводом. Нагадаємо, минулого тижня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" оприлюднив компромат на Тупицького – записи за участю голови КС, на котрих він лається і обговорює подробиці колишніх заробітків.

Представник Президента у КС Федір Веніславський заявив на брифінґу: "Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у цьому випадку немає, і професіоналізм, який також під знаком питання. Думаю, цього факту достатньо для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС", – резюмував він.