У Франківську запровадять електронну реєстрацію для першокласників.

 

В Івано-Франківську вирішили запровадити електронну реєстрацію для першокласників, щоб прозоро забезпечувати право дітей на загальну середню освіту. Про це повідомила заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.

 

Фото www.facebook.com/drotyanko.viktoria

 

«Спільно з Департаментом освіти та науки провели онлайн нараду щодо запуску електронної реєстрації для першокласників. Це потрібно для того, аби все було Prozorro та відкрито. Наразі готуємо положення», – зазначила вона у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

За її інформацією, у січні буде проведене навчання адміністраторів, а обов'язкова онлайн-ресєтрація першачків почнеться з 1 березня 2021 року.

 

Фото www.facebook.com/drotyanko.viktoria

Вікторія Дротянко уточнила, що батькам, які вже подали документи в школу, теж буде потрібно провести електронну реєстрацію.

 

«Надалі планується ввести таку реєстрацію для всіх класів», – додала заступниця міського голови та пояснила, що це буде зручно для батьків, які вирішать перевести дитину в іншу школу. Тоді вони зможуть бачити відкритий реєстр шкіл і вільні місця.

 

Фото www.facebook.com/drotyanko.viktoria

 

Зазначимо, досі батьки першокласників в Івано-Франківську подавали документи у навчальні заклади за місцем проживання. Електронна реєстрація та черга застосовувалися до дошкільнят для забезпечення місцями у дитсадках.

 

Додамо, обов’язкова електронна реєстрація дітей для зарахування до першого класу у Тернополі почала діяти з 1 березня 2020 року.

 

28.12.2020

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