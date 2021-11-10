У Львові відновлюють очне навчання для молодших класів.

З понеділка, 15 листопада, для учнів молодших класів у Львові відновлять очну форму навчання. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий після засідання міської комісії ТЕБ і НС.

Інші карантинні обмеження, запроваджені у Львові з 30 жовтня, будуть діяти ще два тижні, – до 29 листопада.

«Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на два тижні – до 29 листопада. Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п’ятницю. Обговоримо подальші рішення», – повідомив голова Львівської громади.

За інформацією в. о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Євгена Бойка, за останній тиждень у Львові покращилась динаміка захворюваності на коронавірус серед дітей: якщо раніше щодня ковід діагностували у 28–29 дітей, то зараз такий діагноз отримують 9–10 дітей. Це стало підставою для рішення відновити навчання у 1–4 класах. Після подальших спостережень за динамікою захворюваності у мерії будуть приймати рішення про відновлення навчання й у старших класах.

Євген Бойко додав, що з 15 листопада будуть працювати лише ті вчителі, хто повністю вакцинований від ковіду або має негативний ПЛР-тест. Зараз у Львові вакциновано 98% педагогів, а 320 тимчасово відсторонили від роботи.

Нагадаємо, 30 жовтня всі школи Львова на два тижні пішли на дистанційне навчання з огляду на те, що Львівська область перейшла у «червону зону» карантину. Через онлайн-навчання батьки школярів зареєстрували петицію про відновлення очного навчання в школах, яка зібрала підписи для її розгляду за добу.

Фото city-adm.lviv.ua