Петиція про відновлення навчання у школах Львова зібрала 500 голосів за день.

 

Електронна петиція про відновлення очної форми навчання у львівських школах зібрала 500 голосів, необхідних для її розгляду у міській раді, у день реєстрації у вівторок, 2 листопада. Наразі в усіх школах міста – дистанційне навчання в умовах дії «червоної зони» карантину. Сьогодні, 3 листопада, уранці на площі Ринок біля міської Ратуші батьки школярів влаштували акцію-звернення щодо відновлення навчання у школах у звичайному форматі.

 

 

Петицію про відновлення повноцінного навчання у школах Львова у вівторок, 2 листопада, зареєструвала львів'янка Анна Косарєва. Ініціаторка петиції зазначила, що дистанційне навчання, насамперед, впливає на родини з дітьми молодшого шкільного віку, де батьки змушені обирати між роботою та організацією навчання дітей вдома, та родин з соціально незахищених верств населення, в яких нема матеріальної можливості забезпечити дітей технікою для дистанційного навчання.

 

Анна Косарєва у пояснювальній записці додала, що можна відновити очне навчання в школах, де є 100% вакцинованих учителів, що дозволено в умовах «червоної зони». При цьому у школах мають контролювати дотримання карантинних норм. До вечора петиція зібрала необіхідні 500 голосів, а на сьогодні – їх 580.

 

 

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове відновити навчання в очному режимі, як тільки динаміка госпіталізацій стабілізується, і зможуть працювати тільки ті заклади, де усі працівники шкіл вакциновані двома дозами вакцини, як цього вимагає червона зона.

 

«Ми готові відновити навчання у очному режимі, як тільки динаміка госпіталізацій стабілізується. Але правила “червоної зони”, які затвердив Кабмін, ніхто не скасовував. Тому всі заклади мають бути на 100% готовими. А це означає, що усі працівники шкіл мають бути вакциновані двома дозами вакцини. Це єдина умова, за якої ми зможемо відновити нормальний навчальний процес», – повідомив Андрій Садовий.

 

Він також заперечив проти чуток про те, щошколи не працюють через економію газу для їх опалення.

 

«Я читаю коментарі. Всі теорії щодо економії газу на школах – це гарна спроба знівелювати ризики від хвороби, з якою живемо вже майже 2 роки. Але ця тема не варта виїденого яйця. Не тратьте сили. Львів ніколи не економив на освіті. Цього не було і не буде», – заявив міський голова.

 

Фото https://petition.e-dem.ua, 032.ua

03.11.2021

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