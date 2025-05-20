Єврунія погодила скасування штампів на кордонах Шенґену.

Замість штампів запрацює система EES.

 

 

Рада Європейської Унії і Європарламент уклали попередню угоду про поступовий запуск автоматизованої прикордонної системи в'їздів та виїздів (Entry/Exit system – EES) до Євроунії, яка замінить штампи в закордонному паспорті. Про це повідомила німецька газета Die Zeit з покликом на пресреліз, опублікований на офіційному сайті Ради ЄУ.

 

Рішення про запровадження системи було ухвалено ще 2017 року, її запуск кілька разів відкладався. Останнім терміном називався 2024 рік. Однак наприкінці минулого року Єврокомісія (ЄК) знову відклала запуск EES, оскільки Німеччина, Франція і Нідерланди виявилися не готовими до її запровадження. Тоді ЄК вирішила створити новий регламент не одномоментного, а поступового запуску системи.

 

У новій угоді пропонується відвести на поступове введення EES шість місяців. «До кінця цього перехідного періоду країни-члени продовжать вручну проставляти штампи в проїзних документах», – йдеться в пресрелізі. Раніше повідомлялося, що EES повністю замінить штампи в закордонному паспорті.

 

Досягнута 19 травня угода – попередня, її ще мають остаточно схвалити на зустрічі глав держав і урядів ЄУ. Дату початку поступового запуску системи має встановити Єврокомісія.

 

Цифрова система EES дасть змогу автоматично реєструвати дані тих, хто в'їжджає до Шенґенської зони і виїжджає за її межі, зокрема біометричні дані: відбитки пальців і знимку обличчя. Уряди країн-членів ЄУ матимуть постійний доступ до персональних даних громадян третіх країн та історії їхніх поїздок, а також зможуть контролювати, чи дотримуються ті дозволеного періоду перебування.

 

«EES значно знизить ймовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та перевищення терміну перебування», – наголошується в заяві Ради ЄУ.

 

У проєкті нового регламенту зазначено, що країни ЄУ зможуть тимчасово відмикати EES, «коли інтенсивність потоку людей призведе до дуже великого часу очікування».

20.05.2025

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