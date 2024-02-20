Євроунія пролонґувала антиросійських санкцій ще на рік.

Наразі готується й наступний, 13 пакет санкцій.

Європейська Унія подовжила дію санкції щодо Росії за її повномасштабне вторгнення в Україні ще на один рік – до 24 лютого 2025 року. Відповідне рішення ухвалила Європейська Рада. Повідомлення про це опубліковано в офіційному журналі ЄУ.

«Допоки Росія застосовує силу, тим самим серйозно порушуючи міжнародне право, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені Євроунією, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно», – наголошується в пояснювальній частині рішення.

Європейська Унія запровадила санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року. У грудні 2023 року Європейська Рада підтвердила своє засудження аґресивної війни Росії проти України, яка порушує Статут ООН, і нагадала про підтримку Унією «незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону».

Наразі ЄУ запровадила дванадцять пакетів санкцій, які обмежують товарообіг з Росією та діяльність російської політичної еліти. Наступний, 13-й пакет заплановано запровадити до другої річниці вторгнення. У Брюсселі вважають , що «санкції позбавляють російську армію та її постачальників товарів та обладнання, необхідних для ведення війни на суверенній території України».