ЄУ і Велика Британія таки встигли домовитися щодо торговельної угоди.

Щоправда, Європарламент уже не встигне її ратифікувати в цьому році.

В останній день перед Різдвом переговорні делегації Великої Британії і Європейської Унії встигли домовитися про торговельну угоду, яка почне діяти після остаточного розлучення, що відбудеться з закінченням поточного року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Угода поклала край тривалим суперечкам щодо прав на рибальство у британських водах та водах країн – членів ЄУ, а також щодо майбутніх правил ведення бізнесу між Лондоном і Брюсселем.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, угода обсягом півтори тисячі сторінок дозволить, зокрема, забезпечити справедливий доступ до спільного ринку і збалансовані умови для рибальства.

Торговельна угода між Об’єднаним Королівством і Євроунією заснована на нульових тарифах і нульових квотах. Вона має набути чинності з першого січня 2021 року. Якби її не вдалося підписати, то сторони стали б укладати угоди за правилами Світової організації торгівлі зі застосуванням усіх митних платежів і торговельних квот. Це загрожувало б відчутними втратами в бізнесі і зростанням безробіття.

«Угода передбачає вільну торгівлю без квот і тарифів, необмежений доступ до території, морського та повітряного простору одне одного, а також збалансований доступ до морських ресурсів. Угода включає збалансований доступ до ринків на підставі узгоджених регуляторних норм», – розповів голова переговорної групи щодо Brexit з боку ЄУ Мішель Барньє. Він також зазначив, що сторони забезпечать своїм громадянам рівний доступ до соціальних систем одна одної.

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла скликати засідання колегії Єврокомісії для схвалення узгодженого тексту й офіційної передачі його до Ради ЄУ на подальше утвердження. Лише після цього відбудеться офіційне підписання угоди представниками Великої Британії і Євроунії, далі піде публікація тексту в Офіційному журналі ЄУ. Всі ці кроки повинні бути завершені до 31 грудня 2020 року, коли закінчується перехідний період щодо Brexit. У цьому разі угода зможе набути чинності з 1 січня 2021 року в режимі тимчасового застосування.

Для повноправного функціонування документа необхідна його ратифікація парламентами. Британський парламент планує зібратися для ратифікації угоди 30 січня. А от Європейський парламент уже не встигне провести спеціальну сесію. Тож певний час угода матиме тимчасовий характер.

Як стверджують експерти, перехід на нові торговельні правила з наступного року коштуватиме британській скарбниці зайвих понад 100 мільярдів фунтів. Проте відсутність досягнутої угоди значно підвищила б цю суму.

У 2019-му товарообіг між Великою Британією і Євроунією становив 668 мільярдів фунтів стерлінгів.