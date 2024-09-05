Макрон запропонував на посаду прем'єра Франції 73-річного Мішеля Барньє.

Це досвідчений урядовець, представник правоцентристів.

Після понад 50 днів очікування, президент Емманюель Макрон нарешті визначився з кандидатурою прем'єрміністра. Як повідомляє газета Le Monde, після серії консультацій між главою держави та основними політичними силами країни вибір впав на 73-річного Мішеля Барньє (Michel Barnier). Він належить до правоцентристської партії «Республіканці».

Пан Барньє вже неодноразово був міністром за президентів Франсуа Міттерана, Жака Ширака та Ніколя Саркозі. Вперше міністерську посаду він здобув 1993 року, пропрацювавши два роки міністром екології. Потім був міністром європейських справ, закордонних справ, сільського господарства тощо.

Мішель Барньє довгий час репрезентував Францію в Європейській Комісії і навіть був віцепрезидентом ЄК. 2019 року як представник Євроунії він вів складні й виснажливі перемовини з урядом Великої Британії щодо Brexit.

Тепер Мішелю Барньє належить пройти затвердження в парламенті. Ця процедура може виявитися доволі складною з огляду на те, що кандидатуру Барньє без ентузіазму сприймає як лівиця з «Нового народного фронту», так і ультраправі з «Національного об'єднання».

Якщо призначення виявиться успішним, то Мішель Барньє стане вже п'ятим прем'єрміністр за дві президентські каденції Емманюеля Макрона – після Едуара Філіпа, Жана Кастекса, Елізабет Борн та Ґабріеля Атталя.