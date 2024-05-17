Рада ЄУ заборонила мовлення російських пропагандистських ЗМІ.

Під заборону потрапили «РИА Новости», «Известия», «Российская газета» і «Голос Европы».

 

 

Рада Європейської Унії зупинила мовлення чотирьох російських медіа-ресурсів, які поширюють і підтримують пропаганду влади Росії, на території європейських країн. Про це йдеться у рішенні Ради ЄУ, опублікованому на її офіційному сайті.

 

Під заборону потрапили державне інформаційне агентство «РИА Новости», видання «Известия», «Российская газета»  та «Голос Европы». Рада ЄУ зазначає, що ці ЗМІ «перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації» і відіграли «важливу роль у підтримці аґресивної війни Росії проти України»

 

Пропагандистська діяльність чотирьох згаданих російських ЗМІ була неодноразово спрямована «проти української держави та її влади, українських громадян; європейських політичних партій, особливо у період виборів, а також проти громадянського суспільства, осіб, які шукають притулку, російських етнічних меншин, ґендерних меншин та функціонування демократичних інституцій у ЄУ та його країнах», йдеться у заяві Ради.

 

Вжиті Радою ЄУ заходи стосуються лише мовлення. Інша діяльність цих ЗМІ та їхніх співробітників — наприклад, дослідження чи інтерв'ю — не забороняється, випливає з рішення.

 

У заяві Ради ЄУ також наголошується на «непохитній підтримці Євроунією незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її законного права на самооборону від російської агресії». Рада також закликала до «подальших кроків, щоб послабити здатність Росії продовжувати вести аґресивну війну, зокрема шляхом посилення санкцій».

17.05.2024

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