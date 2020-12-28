В ЄУ розпочалася масова вакцинація проти COVID-19.

Першими вакцину почали отримувати переважно літні люди та медики.

 

   

У неділю, 27 грудня, Європейська Унія офіційно розпочала координовану масову кампанію з вакцинації проти COVID-19. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Загалом заплановано зробити заштрик 446 мільйонам громадян країн-членів ЄУ.

 

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що вакцина Biontech/Pfizer надійшла до всіх країн Євроунії. «Сьогодні перші європейці роблять щеплення проти # COVID19 . Я вражена тим, що люди отримують вакцину скрізь у цілому ЄУ. Від Мадрида до Парижа, від Атен до Риги. Спочатку ми захищаємо вразливіших. Незабаром – усіх інших. У нас вистачить доз для всіх нас. Це зворушливий момент єдності. І європейська історія успіху», – написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

 

Вона додала, що вакцинація – надійний вихід з пандемії, що незабаром з'явиться більше вакцин. За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄУ забезпечить вакцинами не лише всіх мешканців Унії, а й сусідів по Європейській економічній зоні, наприклад, Ісландію чи Норвегію.

 

Здебільшого країни ЄУ визначили черговість вакцинації таким чином: щеплення отримують передусім представники груп найвищого ризику, які мають найбільші шанси заразитися коронавірусом чи померти від COVID-19. Так, наприклад, у Німеччині йдеться про осіб, старших за 80 років, мешканців та персонал будинків для літніх людей та медичних працівників інфекційних відділень у лікарнях.

 

Водночас у деяких країнах щеплення публічно одними з перших роблять представникам найвищої влади. Таким чином політичні лідери власним прикладом намагаються заспокоїти тих, хто має сумнів щодо доцільності і безпечності вакцинації проти коронавірусу.

28.12.2020

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