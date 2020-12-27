Вдалося з’ясувати, як українська ікона потрапила з ОРДЛО до Сараєва.

Йдеться про ікону із зображенням Святого Миколая, яку керівник Республіки Сербської подарував очільникові МЗС Росії.

300-річна ікона, яку співголова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністрові закордонних справ Росії Сергієві Лаврову, була вивезена з українського Донбасу, а в Боснію і Герцеговину потрапила через Росію та Сербію. Про це повідомив «Балканський оглядач». Стало відомо, що 29 травня 2018 року в Баня-Луці ікону Додікові, котрий тоді був президентом Республіки Сербської, подарував Душко Вукотич – голова Асоціації ветеранів армії Республіки Сербської.

Про це розповів Драган Савіч, колишній очільник Асоціації ветеранів армії РС, в інтерв'ю депутатові від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті Республіки Сербської Небойше Вукановичу. Вуканович опублікував розмову зі Савичем в своєму блозі. «Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград», – повідомив Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Душко Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році як голова Асоціації ветеранів армії Республіки Сербської для участі у засіданні об'єднання «Спадкоємці перемоги» (ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі). Там представники окупаційної влади ОРДЛО і передали представникові сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім подарував Додіку.

Ця інформація спростовує заяву представників Додіка про те, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки. І що буцімто ця родина й забажала подарувати її російському гостеві. «Яка сімейна ікона, це все брехня і шахрайство», – сказав Савич, коментуючи цю розповідь.

Щойно спалахнув цей скандал, Лавров повернув ікону посольству Боснії і Герцеговини в Москві. Як повідомляє сербське видання «Политика», посол Желько Самарджія вже привіз її до Сараєва та передав безпосередньо Додікові. Кабінет Додіка оголосив, що наразі ікона зберігається в сейфі.

Українська амбасада в Боснії та Герцеговині вимагає повернення ікони до України. «Якщо перший крок уже зроблений – ікону повернули в Сараєво, то потрібно зробити другий – повернути в Україну», – заявив посол України в Хорватії та БіГ Василь Кирилич.