Кремль створює в Білорусі свою партію: проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією.

За твердженням видання The Insider, російська влада має намір створити в Білорусі політичну партію, яка, з одного боку, критикувала б тамтешнього лідера Олександра Лукашенка, а з іншого – виступала б за глибшу інтеґрацію з Росією. The Insider покликається при цьому на документи, отримані з управління російського президента з міжреґіональних і культурних зв'язків зі зарубіжними країнами, яке очолює генерал Служби зовнішньої розвідки Володимир Чєрнов.

Документи засвідчують, що Кремль веде енергійну роботу з білоруським «активом» зі створення нової партії з робочою назвою «Право народу». Один з цих документів називається «Стратегія роботи в Республіці Білорусь». Він був підготовлений ще у вересні 2020 року. У стратегії серед іншого стверджується, що для збереження контролю над Білоруссю необхідно:

«1. Отримати вплив над максимальною кількістю політичних сил, які формуються в Білорусі (увійти в керівні органи всіх опозиційних структур);

2. Створити ресурсну базу для формування майбутнього суспільно-політичного руху, політичної партії <...> - пошук і підготовка до 1200 кандидатів для подальшої участі в парламентських виборах;

3. Сформувати інформаційну інфраструктуру для збереження суспільно-політичного впливу за будь-якого сценарію:

3.1. Свої канали поширення інформації (ЗМІ, соціальні мережі, мережа Telegram-каналів і мережу каналів YouTube).

3.2. Свої громадські організації та мережа місцевих лідерів громадської думки».

Ще один документ, який потрапив у розпорядження видання, – установча програма партії «Право народу». Судячи з неї, Кремль розраховує скерувати невдоволення білорусів в річище «конституційних реформ», сподіваючись, що це відверне їх від боротьби проти вкрадених виборів. У програмі партії також заплановано добиватися переходу Білорусі до парламентсько-президентської республіки.

За даними журналістів The Insider, потенційним лідером партії є 28-річний Микита Логовий, випускник факультету міжнародних відносин БГУ, який у соцмережах активно підтримує опозиційні заходи, фотографується з біло-червоно-білим прапором. Проте відомо, що його батько Іван Логовий є співвласником і головою ради директорів білорусько-голландського спільного підприємства «Фармленд», яке перебуває в списку «активу», залученого Росією до роботи в Білорусі.

Окрім цього, The Insider публікує список зі семи осіб, яких адміністрація президента Росії хоче задіяти для створення лояльних партій. Серед них – білоруси, які раніше брали участь у політичному клубі «Центр соціально-консервативної політики», який створений російською урядовою партією «Єдина Росія». Окрім Івана Логового, до цієї семірки входять: Максим Леоненков, Валерій Бестолков, Олександр Швець, Максим Тарасевич, Павло Данейко, Віталій Купрік. Майже всі вони – успішні підприємці. А Купрік – аналітик ринку цінних паперів і криптовалют. Згідно з планом, вони повинні ввійти у максимальне число опозиційних структур, підготувати кандидатів для парламентських виборів і створити мережу місцевих лідерів громадської думки.