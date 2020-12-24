Пролітаючи над:... архів у Бернардинському монастирі

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. Нині ж, коли відзначаємо День працівників архівної справи, пропонуємо оглянути один із найдавніших архівів України, розташований у львівському Бернардинському монастирі.

 

 

Атмосфера Центрального державного історичного архіву України у Львові повертає нас у XVІІ століття. У 1600–1630 роках на місці давнього храму зведено мурований монастирський оборонний комплекс ордену Бернардинів.

 

Будівничими костелу та монастиря були Павло Римлянин, згодом Амврозій Прихильний та Андреас Бемер. У стилістиці храму поєдналися епохи ренесансу, бароко та маньєризму. До наших часів збереглися монастирські настінні розписи. У східному крилі монастиря розташовувалася бібліотека.

 

У 1784 році австрійська влада заснувала в келіях монастиря «Архів гродських і земських актів міста Львова», який став попередником сучасного архіву. На той час архів налічував понад 10 тисяч судових книг.

 

На сьогодні в архівних фондах зберігаються документи XII–XX століть. Архів налічує понад 1,2 мільйона справ.

 

Історичний архів у Львові – один з найдавніших і найбагатших архівів України.

 

Будівля Бернардинського монастирського комплексу внесена до переліку Пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 

 

24.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Шотландія: від деволюції до незалежності
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незабаром ми стане свідками «жорсткого» Brexit, який свого чергу може спровокувати розпад Великої Британії. Принаймні Шотландія вже взяла низький старт до незалежності.
24.12.20 | | У світі
Круки – такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20 | | Наука
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі  Філіповича розгледіти Тернопіль?  Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення. 
23.12.20 | | Штука
Паліативне кохання
Ганна Улюра
 Популярна література сприяє нашій соціалізації, робота у неї така – давати готові рецепти для складних комунікативних ситуацій. Особливо, коли буденні практики просто не готові вмістити глобальність помирання.
22.12.20 | | Штука
Вже можна й вмирати, але ж... фонтан
Наталія ФЕЩУК
«У центрі – гуцули, які трембітами видувають "Червону руту". Все це підсвічується різними кольорами, фонтани грають – створюється театр музики і світла», – це і є архітектурна мрія скульптора Івана Салевича.
22.12.20 | | Галичина
Бетховен як філософ свободи: до 250-річчя композитора
Який зв'язок між творами Бетховена та ідеями Канта, Геґеля та Шопенгауера? 
22.12.20 | | Наука
Слухати та хотіти почути
Назарій Заноз
Владній Зе-компанії бракує того просвітлення, що зійшло колись на мій юний мозок: потрібно слухати інших, коли ти нібельмеса не тямиш в тім, чим тобі належить займатися
22.12.20 | | Дискурси
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.