Пролітаючи над:... архів у Бернардинському монастирі

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. Нині ж, коли відзначаємо День працівників архівної справи, пропонуємо оглянути один із найдавніших архівів України, розташований у львівському Бернардинському монастирі.

Атмосфера Центрального державного історичного архіву України у Львові повертає нас у XVІІ століття. У 1600–1630 роках на місці давнього храму зведено мурований монастирський оборонний комплекс ордену Бернардинів.

Будівничими костелу та монастиря були Павло Римлянин, згодом Амврозій Прихильний та Андреас Бемер. У стилістиці храму поєдналися епохи ренесансу, бароко та маньєризму. До наших часів збереглися монастирські настінні розписи. У східному крилі монастиря розташовувалася бібліотека.

У 1784 році австрійська влада заснувала в келіях монастиря «Архів гродських і земських актів міста Львова», який став попередником сучасного архіву. На той час архів налічував понад 10 тисяч судових книг.

На сьогодні в архівних фондах зберігаються документи XII–XX століть. Архів налічує понад 1,2 мільйона справ.

Історичний архів у Львові – один з найдавніших і найбагатших архівів України.

Будівля Бернардинського монастирського комплексу внесена до переліку Пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.