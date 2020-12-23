Росія не очікує від президентства Байдена «нічого хорошого».

 Як заявив заступник російського міністра закордонних справ РФ, російсько-американські відносини все ще прямують «від поганого до гіршого».

 

 

                                                  Сергій Рябков

 

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю інформаційному агентству «Інтерфакс», оприлюдненому в середу, 23 грудня, заявив, що Кремль песимістично оцінює майбутні стосунки з Білим домом за президентства Джо Байдена. За його словами політика США «глибоко ворожа щодо до Росії і суперечить російським фундаментальним інтересам».

 

«Хорошого точно нічого не очікуємо. І було б дивним чекати чогось хорошого від людей, багато з котрих свою кар'єру робили на русофобії і на поливанні брудом моєї країни. Якщо ж у них з'явиться якийсь власний, що називається, шкурний інтерес поговорити з нами предметно, не гаслами, а про щось таке конкретне, ми до цього завжди будемо відкриті. Якщо ж продовжиться ось ця ідеологізація відносин з Росією, формування підходу до Росії як до стратегічного суперника, противника, ворога, називайте як хочете, значить, ми будемо аналогічним чином ставитися і до них», ­– зазначив російський дипломат.

 

За словами Рябкова, відносини між Росією і США опинилися в «буреломі проблем» через «нерозважливі дії американської сторони». «Якщо Вашінґтон виявить готовність на будь-якому відрізку подальшого розвитку їхніх власних міркувальних процесів щодо Росії до того, щоб спробувати хоча б в якихось сегментах дорогу розчистити, за нами справа не стане», – запевнив він.

 

Представник МЗС Росії зазначив, що припрошувати американську адміністрацію в Москві не збираються. «Відносини зі США потрібні нам не в більшій мірі, ніж відносини з Росією потрібні Вашінґтону», ­– додав він.

 

Рябков вважає, що російсько-американські відносини все ще прямують «від поганого до гіршого». «Це було дуже характерно для останнього чотириріччя, і поки що немає відчуття, що даний тренд себе пережив і на зміну йому приходить щось інше, більш виразне і менш одномірне за змістом», – поскаржився дипломат.

23.12.2020

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