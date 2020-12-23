Похорон Кернеса: панахиду справив митрополит Онуфрій.

 

У Харкові ховають міського голову Геннадія Кернеса. Церемонія почалася з відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі. Згодом із Кернесом попрощалися в оперному театрі.

 

Про це повідомляє "Телеканал 24".

 

 

Відспівування почалося приблизно о 7-й ранку. Панахидою керував очільник УПЦ МП Онуфрій.

 

Згодом труну з винесли зі собору, і жалобна процесія вирушила до оперного театру. Тут прощання з Кернесом було публічним – вишикувалася довга черга.

 

З-поміж політиків на похороні зауважили нардепа від "Опоблоку" Вадим Новінський, колишніх парламентарів Михайла та Дмитра Добкінів, Євгенія Мураєва, бізнесмена Павла Фукса.

 

На церемонії також були міські голови Києва та Одеси – Віталій Кличко і Геннадій Труханов.

 

"Безумовно, хтось неоднозначно ставиться, але переважна більшість харків'ян показують, як вони ставляться. Враховуючи те, що у Харкові порядок, і з Харкова є у чому брати приклад", – похвалив Кличко.

 

 

Передбачалося, що в церемонії можуть взяти участь перші особи держави. Для цього напередодні проводили репетицію церемоніалу з військовиками. Втім, керівники держави не приїхали до Харкова – солдатів не залучали. 

 

Кернеса поховають на центральній алеї харківського кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни, навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

 

Геннадій Кернес помер 17 грудня в Німеччині внаслідок ускладнень, спричинених короанвірусною хворобою.

 

Кернеса не бачили на публіці ще з кінця серпня. Повідомлялося, що у вересні його вивезли до Німеччини і шпиталізували у клініці "Шаріте". Команда запевняла, що Геннадій надається до керування містом.

 

На виборах 25 жовтня за Кернеса проголосувало 60% харків'ян. А його блок здобув 38% голосів на виборах до міської ради.  

 

23.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Бетховен як філософ свободи: до 250-річчя композитора
Який зв'язок між творами Бетховена та ідеями Канта, Геґеля та Шопенгауера? 
22.12.20 | | Наука
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20 | | Штука
Крайні трафунки
Юрко ТИМЧУК
Поки літературний Чингачгук звикає, що в Україні він уже не останній з могікан, а «крайній», самі українці вступили в епоху, яку студенти називають «підтягуванням хвостів». Огляд подій тижня
21.12.20 | | Україна
Жаский рік
Тарас Возняк
Цей Жаский Рік повернув нам нас самих. Науки його жорстокі, проте невідворотні. І не сподівайтеся, що він закінчиться. Він і є нашим Життям…
20.12.20 | | Дискурси
Що соціальна дистанція робить з мозком?
Науковці виявили нейропептид, що відображає соціальне середовище риб.
20.12.20 | | Наука
Чи буде музей Заливахи?
Ірина Матоліч
Питання відкриття в Івано-Франківську художнього музею Опанаса Заливахи особливо актуальне, адже ім’я мистця нерозривно пов’язане з цим містом, воно творить його обличчя, формує його культурний бренд.
20.12.20 | | Штука
Гравітаційні хвилі допомагають зазирнути у нейтронні зорі
Те, який стан матерії перебуває у надрах нейтронних зірок – найщільніших об'єктів у Всесвіті після чорних дір, – є однією з найбільших загадок сучасної фізики. Тепер вчені мають новий спосіб, як відповісти на це питання, – гравітаційні хвилі. 
20.12.20 | | Наука
Люди, у яких ІІ група крові, – травоїдні?
Науковці спростували припущення, що ефективність дієти залежить від групи крові. Людям з ІІ групою крові рослинна їжа допомагає схуднути не більше, ніж іншим.
19.12.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.