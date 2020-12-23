Похорон Кернеса: панахиду справив митрополит Онуфрій.

У Харкові ховають міського голову Геннадія Кернеса. Церемонія почалася з відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі. Згодом із Кернесом попрощалися в оперному театрі.

Про це повідомляє "Телеканал 24".

Відспівування почалося приблизно о 7-й ранку. Панахидою керував очільник УПЦ МП Онуфрій.

Згодом труну з винесли зі собору, і жалобна процесія вирушила до оперного театру. Тут прощання з Кернесом було публічним – вишикувалася довга черга.

З-поміж політиків на похороні зауважили нардепа від "Опоблоку" Вадим Новінський, колишніх парламентарів Михайла та Дмитра Добкінів, Євгенія Мураєва, бізнесмена Павла Фукса.

На церемонії також були міські голови Києва та Одеси – Віталій Кличко і Геннадій Труханов.

"Безумовно, хтось неоднозначно ставиться, але переважна більшість харків'ян показують, як вони ставляться. Враховуючи те, що у Харкові порядок, і з Харкова є у чому брати приклад", – похвалив Кличко.

Передбачалося, що в церемонії можуть взяти участь перші особи держави. Для цього напередодні проводили репетицію церемоніалу з військовиками. Втім, керівники держави не приїхали до Харкова – солдатів не залучали.

Кернеса поховають на центральній алеї харківського кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни, навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня в Німеччині внаслідок ускладнень, спричинених короанвірусною хворобою.

Кернеса не бачили на публіці ще з кінця серпня. Повідомлялося, що у вересні його вивезли до Німеччини і шпиталізували у клініці "Шаріте". Команда запевняла, що Геннадій надається до керування містом.

На виборах 25 жовтня за Кернеса проголосувало 60% харків'ян. А його блок здобув 38% голосів на виборах до міської ради.