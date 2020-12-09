Кернеса без присяги визнали міським головою Харкова.

 

Перша сесія депутатів нового, 8-го, скликання Харківської міської ради визнала відсутнього у Харкові Геннадія Кернеса міським головою без складання присяги.

 

Про це повідомляє "Укрінформ".

 

 

"За змістом статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного, сільського або міського голови. В той же час Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень харківського міського голови", – зазначила з трибуни голова міської ТВК Ольга Мозгова.

 

Раніше Харківська міськрада повідомила: Кернес не встигає приїхати до Харкова на 9 грудня – першу сесію міськради нового скликання. 

 

8 грудня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс після розмови з політиком написав у Телеграмі, що той планує повернутися в місто до 30 грудня, оскільки досі проходить лікування після коронавірусу.

 

Уночі 16 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу та запалення легенів. Уже три місяці він не показувався публіці.

 

25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців, його втретє обрали харківським міським головою.

 

09.12.2020

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