Геннадій Кернес помер унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер після ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Про це повідомив близький соратник Кернеса Павло Фукс у telegram'і.

"Вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", – написав Фукс.

Нагадаємо, минулого тижня команда Кернеса повідомила: в очільника Харкова відмовили обидві нирки. Водночас, соратники запевняли – як і в попередні три місяці, ще з-перед виборчої кампанії – що Геннадій Адольфович надається до керування містом.

Геннадія Кернеса не бачили на публіці ще з кінця серпня. Повідомлялося, що у вересні його вивезли до Німеччини і шпиталізували у клініці "Шаріте".

На виборах 25 жовтня за Кернеса проголосувало 60% харків'ян. А його блок здобув 38% голосів на виборах до міської ради.

Тепер у Харкові мають відбутися нові вибори міського голови. Обов'язки ж голови наразі виконуватиме секретар міської ради. Не виключено, що таке становище багатьох гравців влаштує. Голова правління "ОПОРА" Ольга Айвазовська нагадує, що оголошення позачергових виборів – питання, що належить до компетенції парламенту, і, як показує практика, може бути розтягнуте в часі на роки.

"Поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", – прокоментувала вона.