У Кернеса відмовили обидві нирки.

Стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", погіршився.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко в коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Не працюють обидві нирки. Він на гемодіалізі. Прогнозів лікарі щодо роботи нирок не дають", – сказав Сидоренко.

"Наступного тижня буде ясно, чи вплине це на дату повернення", – додав він.

У коментарі для "Української правди" Сидоренко сказав, що вірить у збереження працездатності Кернеса.

"Це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки... На гемодіалізі люди живуть", – заявив речник.

Геннадія Кернеса госпіталізували у вересні. У нього діагностували COVID-19, але було й інше захворювання. Згодом Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

25 жовтня Кернес переміг на виборах у Харкові, хоча не з'являвся на публіці зі серпня.

Команда Кернеса спростовувала чутки, начебто голова Харкова помер.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня й особисто проведе сесію нової міськради.

Першу сесію Кернес пропустив. Територіальна виборча комісія підтвердила його повноваження як голови Харкова без складення присяги.