У Кернеса відмовили обидві нирки.

 

Стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", погіршився.

 

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко в коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Не працюють обидві нирки. Він на гемодіалізі. Прогнозів лікарі щодо роботи нирок не дають", – сказав Сидоренко.

 

"Наступного тижня буде ясно, чи вплине це на дату повернення", – додав він.

 

У коментарі для "Української правди" Сидоренко сказав, що вірить у збереження працездатності Кернеса.

 

"Це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки... На гемодіалізі люди живуть", – заявив речник.

 

Геннадія Кернеса госпіталізували у вересні. У нього діагностували COVID-19, але було й інше захворювання. Згодом Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте". 

 

25 жовтня Кернес переміг на виборах у Харкові, хоча не з'являвся на публіці зі серпня.

 

Команда Кернеса спростовувала чутки, начебто голова Харкова помер.

 

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня й особисто проведе сесію нової міськради.

 

Першу сесію Кернес пропустив. Територіальна виборча комісія підтвердила його повноваження як голови Харкова без складення присяги.

 

11.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20 | | У світі
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20 | | Штука
Микола Кацал. До ювілею маестро
Людмила БУРДА
Сьогодні Миколі Лукичу виповнилося б 80 років… Почесний громадянин Львова, диригент, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. "Тато" і "отаман" легендарного "Дударика".
10.12.20 | | Минуле
Нове значення сталої тонкої структури
Одна з базових величин фізики підтверджує стандартну модель та звужує вибір частинок темної матерії.
09.12.20 | | Наука
Текстологічна проблема «Із секретів поетичної творчости»
Євген Нахлік
Як видавці 50-томника, не розібравшись з принципами лапкування у виданнях кінця XIX століття, зробили з Франка плагіатора
09.12.20 | | Минуле
Мистецтво в обіймах олігархів
 Ігор Котик
Не так важливо, чи справді існував художник Марко Мазур, як те, що українське мистецтво все ще неналежно поціноване у світі – величезні пласти мистецької спадщини були викреслені з історії через російські репресії.
09.12.20 | | Штука
Що науці дасть місія Hayabusa-2?
Японський космічний апарат Hayabusa-2 успішно доставив на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюґу. Науковці сподіваються, що це проллє світло на походження Сонячної системи, планети Земля і, можливо, життя на ній.
09.12.20 | | Наука
Автор ненаписаних книжок
Андрій ЛЮБКА
Написані й опубліковані книжки – це те, що вже відбулося, частина минулого; і тільки ненаписане – це надія, безпідставна, але ймовірна
08.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.