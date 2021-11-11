Держкіно вперше заборонило фільм зі Зеленським.

Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з головних ролей зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на інформаційний запит аґенції "Українські новини".

"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року", – йдеться у відповіді аґенції.

Такі дії Держкіно пов'язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Згідно зі статтею 15 закону "Про кінематографію", забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

"Ржевський проти Наполеона" – російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року. Володимир Зеленський не лише зіграв у ній роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по "95 кварталу" Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.

Фільм отримав переважно негативні відгуки в пресі.