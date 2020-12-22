На Львівщині затвердили бездефіцитний бюджет–2021.

Львівська обласна рада на своєму засіданні у вівторок, 22 грудня, ухвалила бездефіцитний бюджет Львівщини на 2021 рік: доходи і видатки затвердили на рівні 5,1 мільярда гривень. Доходи запланували на 30% нижчі, ніж у 2020 році, у зв'язку зі зменшенням дотацій від держави на 2,4 мільярда гривень. За прийняття бюджету проголосував 71 депутат.

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

Власні доходи – заплановані на рівні 3 мільярдів 155 мільйонів гривень – в обласному бюджеті становитимуть 61%, решта – дотації та субвенції з держбюджету. Понад 80% власних доходів очікують отримати з надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

За інформацією керівника департаменту фінансів Львівської ОДА Олега Демківа, бюджет сформовано в умовах невиконання обласного бюджету 2020 року на 260 млн грн (10% до плану), з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн, а з грудня – до 6500 грн.

«Суттєво зменшено дотації з державного бюджету – на 80% зменшено базову дотацію для області та на 25% – обсяг додаткової дотації на передані повноваження в освіті та охороні здоров`я. Це відбувається у зв’язку з завершенням реформи децентралізації та передачею функцій напряму в об’єднані територіальні громади, а також переходом медичних закладів на безпосереднє фінансування від НСЗУ", – пояснив Олег Демків.

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

Видатки на галузь освіти і науки в обласному бюджеті Львівщини 2021 року затвердили на рівні 1,5 мільярда гривень (на 158 мільйонів гривень менше, ніж у 2020 році), на дорожнє господарство – 892 мільйони гривень (на 890 мільйонів гривень менше), на охорону здоров’я – 714 мільйонів гривень (на 870 мільйонів менше), на культуру – 468 мільйонів гривень (збільшення на 27%), соціальний захист – 422 мільйони гривень (збільшення на 4,8%), на фізичну культуру та спорт – 143 мільйони гривень (збільшення на 4%).

На 2021 рік обсяг резервного фонду затвердили у сумі 40 мільйонів гривень.

На фінансування обласних програм у бюджеті 2021 року запланували 1,4 мільярда гривень. Сьогодні депутати затвердили 12 обласних програм на суму 782 мільйони гривень, решту планують розподілити у першому кварталі нового року.

На тлі зменшення обласного бюджету видатки на утримання апарату Львівської облради зростуть. Середня заробітна плата працівників апарату ради у 2021 році зросте на 7,9%. Загалом на утримання Львівської облради та її виконавчого апарату в 2021 році передбачили понад 44 мільйони гривень.