Львівська облрада вдруге звернулася до ВРУ з вимогою заборонити УПЦ МП.

Львівська облрада повторно звернулася до Верховної Ради про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Таке рішення підтримали 54 депутати на засіданні у вівторок, 29 листопада. У червні обласні обранці вже ухвалювали відповідну заяву та звернення до керівництва держави з цього приводу, однак не отримали жодної реакції.

Депутати Львівщини звернулися до Верховної Ради про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з метою заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату, керівний центр якої розташований за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України.

Також своїм рішенням депутати закликали голову ЛОВА та органи місцевого самоврядування сприяти переходу релігійних громад УПЦ МП до інших конфесій, а правоохоронців та сили тероборони ЗСУ сприяти в збереженні майна конфесій, щоб запобігти його розкраданню.

Голова депутатської комісії з питань культури Святослав Шеремета пояснив, що цим рішенням Львівська облрада «пропонує заходи в межах своєї компетенції, а проект узгоджений з юристами».



На сьогодні на Львівщині продовжують діяти близько 40 релігійних громад УПЦ МП – у Львові, на Турківщині, Золочівщині.

«Це велика цифра, ми були вражені нею. Проводиться відповідна робота з громадами, в тому числі працюють правоохоронні органи. Частина цих релігійних громад є одурманені. Наше рішення допоможе військовим адміністраціям, громадам та правоохоронним органам вплинути на ситуацію», – вважає Святослав Шеремета.

Нагадаємо, на засіданні у червні цього року Львівська облрада ухвалила заяву про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Депутати звернулися до керівництва держави з проханням заборонити діяльність цієї церкви через її «антиукраїнську та антидержавну позицію».

Після цього рішення про заборону УПЦ МП прийняла Львівська районна рада. Тоді ж представник Львівської ОВА Василь Дорош пояснював, що втілити в життя такі рішення органів місцевого самоврядування неможливо – для цього потрібен окремий закон. Не зважаючи на це, депутати Львівської міськради теж вирішили заборонити діяльність у місті УПЦ МП.



