На Львівщині освітяни пікетом домоглися фінансування на 2022 рік.

Сьогодні, 21 грудня, освітяни Львівщини пікетували Львівську облраду з вимогою не скорочувати бюджетні видатки на профтехосвіту у 2022 році. Голова ЛОР Ірина Гримак пообіцяла, що вони не залишаться без зарплат, проте всім освітнім закладам слід готуватися до аудиту.

Люди вийшли на пікет після того, як напередодні, 20 грудня, очільник департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска зробив екстрене онлайн-звернення щодо загроз розвитку освіти в області. Звернення пов’язане з ініціативою бюджетної комісії Львівської облради зменшити фінансування освіти на 267 мільйонів гривень в обласному бюджеті наступного року.

«З невідомих причин комісія з питань бюджету винесла пропозицію зняти з освітньої галузі 267 млн грн. Це було несподіванкою для всіх. Ми розуміємо, що якби така несподіванка була реалізована, то близько 2 тис. працівників залишились би без роботи. Я вже не говорю про те, в яких громадах нам би довелося закривати заклади – в Червонограді чи в Самборі, у Стрию чи в Дрогобичі», – сказав Олег Паска.

Керівник департаменту освіти також зазначив, що зменшення фінансування освіти з обласного бюджету заплановане в той час, як для Львівщини на наступний рік передбачають субвенцію з держбюджету в 300 мільйонів гривень на капітальні видатки. Він закликав депутатів прийняти бюджет, за який не буде соромно, і не робити компромісів ціною освіти.

Голова Львівської облради Ірина Гримак сьогодні, 21 грудня, вийшла до пікетувальників і пояснила, що у 2022 році профтехосвіту чекає реформування.

«Перш ніж розпочинати зміни, потрібно провести аналіз управлінських процесів та зафіксувати матеріально-технічну базу установ профтехосвіти. Саме з цією метою в першій половині року проведуть аудит усіх закладів профтехосвіти Львівщини», – повідомила вона.

Заспокоюючи протестувальників, Ірина Гримак пообіцяла, що наразі вони не залишаться без зарплат.

«Пообіцяла працівникам професійно-технічної освіти, які нині вийшли під стіни Львівської обласної ради, що ми ніколи не стоятимемо осторонь їхніх проблем та точно ніколи не знехтуємо їхніми питаннями. А тому вони не повинні хвилюватися, що залишаться без зарплат та інших виплат», – написала Ірина Гримак.

Звернення Олега Паски до освітян та батьківської спільноти вийти на пікет мало реакцію – бюджетна комісія Львівської облради зібралася на екстрене засідання та відкликала зменшення фінансування галузі освіти на 267,4 мільйона гривень. Сукупно, до затвердження сесією Львівської облради, запропонували бюджет освіти у 1,9 мільярда гривень.

Водночас профільна комісія рекомендувала у першому півріччі 2022 року провести аудит фінансово-господарської діяльності закладів та установ, які надають послуги у сфері освіти, про який зазначила Ірина Гримак.

Фото loda.gov.ua, facebook.com/i.grymak