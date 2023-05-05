У Львівській обласній раді скоротять чверть працівників.

 

У Львівській облраді планують скоротити кількість працівників апарату з 78 до 58 осіб. Зокрема, хочуть скоротити дві посади у керівництві – голови бюджетної комісії та заступника керівника справ. Відповідний проект рішення зареєстрований на сайті ЛОР у п’ятницю, 5 травня.

 

 

Проєкт рішення про затвердження нової структури і чисельності виконавчого апарату Львівської облради ініціювали заступник голови Юрій Холод та перший заступник Євгеній Гірник, який зараз виконує обов’язки голови ради.

 

Таке рішення пояснили тим, що у зв’язку з воєнним станом та утворенням обласної військової адміністрації, а також враховуючи кількість засідань постійних комісії та сесій ради, існує об’єктивна необхідність зменшення структури та чисельності апарату Львівської обласної ради.

 

Пропонується зменшити кількість працівників апарату з 78 до 58 осіб (на 25,6%), скоротивши 20 штатних одиниць, що дозволить значно зекономити фонд оплати праці.

 

Серед посад керівництва обласної ради пропонується скоротити дві посади – голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та заступника керуючого справами обласної ради. Посаду голови бюджетної комісії пропонують вивести поза штат, так працюють голови всіх інших депутатських комісій. Досі робота голови бюджетної комісії оплачувалася з бюджету.

 

Також проєкт рішення передбачає ліквідацію двох управлінь (управління з питань економічної політики та управління адміністративного забезпечення діяльності ради, загальна чисельність – 51 особа) та утворення натомість семи окремих відділів виконавчого апарату обласної ради (загальна чисельність – 38 осіб).

 

Проєкт рішення депутати мають розглянути на черговій сесії, дата якої наразі не визначена.

 

Зазначимо, що після запровадження воєнного стану в Україні обласні ради втратили більшість своїх основних функцій. Ініціативу затвердження і розподілу обласних бюджетів та обласних програм перейняли на себе обласні адміністрації. Депутати облради працюють на громадських засадах. Натомість керівництво обласної ради, голова бюджетної комісії та інші працівники апарату ради працюють у штаті й отримують зарплату.

 

05.05.2023

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