Кабмін призначив Юрія Вітренка в. о. міністра енергетики.

Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики

Про це йдеться у повідомленні на порталі уряду.

Таке рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок увечері.

Вітренка призначили першим заступником міністра енергетики, а вже згодом – на нього поклали обов'язки міністра.

Водночас Кабмін звільнив Ольгу Буславець із посади першого заступника міністра енергетики за її заявою.

17 грудня Вітренкові у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем'єром – міністром енергетики України. Згодом він подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Вітренко стверджує, що Президент Зеленський і фракція "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру.