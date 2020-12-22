Кабмін призначив Юрія Вітренка в. о. міністра енергетики.

Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики
Про це йдеться у повідомленні на порталі уряду.
Таке рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок увечері.
Вітренка призначили першим заступником міністра енергетики, а вже згодом – на нього поклали обов'язки міністра.
Водночас Кабмін звільнив Ольгу Буславець із посади першого заступника міністра енергетики за її заявою.
17 грудня Вітренкові у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем'єром – міністром енергетики України. Згодом він подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.
Вітренко стверджує, що Президент Зеленський і фракція "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру.
21.12.2020