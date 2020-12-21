Україна встановила походження ікони, подарованої Лаврову в Боснії і Герцеговині.

Міністерство культури ідентифікувало позначку на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ Сєрґєю Лаврову у Боснії і Герцеговини. Печатка підтверджує, що об'єкт культурної спадщини був пов'язаний із Україною.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї. За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури у всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна", – прокоментувала заступниця міністра культури Світлани Фоменко.

Наразі Мінкульт готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони.

"Міністерство також готує низку листів на правоохоронні органи (СБУ, Нацполіція, СЗРУ) з проханням вжити заходів реагування в межах компетенції – потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення цієї ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії і Герцеговини", – йдеться у повідомленні.

14 грудня керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сєрґєю Лаврову ікону. Двоє із трьох членів президії БіГ (окрім серба Додіка) бойкотували зустріч з Лавровим у зв’язку з його "неповагою до державних символів країни та провокативною заявою". Йдеться про два інциденти, що обурили офіційне Сараєво: відсутність прапора БіГ на нещодавній зустрічі Лаврова із Додиком, а також публічна підтримка главою російського МЗС резолюції Народної скупщини Республіки Сербської (складова частина БіГ) про військовий нейтралітет Боснії і Герцеговини (офіційне Сараєво декларує свій євроатлантичний вибір).

Напередодні Посольство України у Боснії та Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної української ікони, яку член президії БіГ подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час нещодавньої зустрічі в Сараєві, передає "Укрінформ".

Амбасада покликалася на те, що на задньому боці ікони є печатка, що доводить: іконі близько 300 років і вона з Луганська – тобто йдеться про елемент української культурної спадщини. Посольство наголосило, що Луганськ зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, а тому відмова надати інформацію про те, як ікона опинилася у Додіка, означала б підтримку російської агресивної політики щодо України з боку БіГ.

З'ясування, яким чином сербський член президії БіГ став власником ікони, може спровокувати великий міжнародний скандал, особливо з огляду на те, що деякі боснійські серби були помічені серед найманців, які воюють проти української армії на Донбасі.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу щодо старовинної української ікони. У прокуратурі БіГ наголосили, що у межах відкритої справи будуть проведені всі необхідні перевірки.

Зазначається, що до справи буде, ймовірно, залучать Інтерпол, оскільки йдеться про порушення міжнародних положень про заборону нелегального обігу об'єктів культурної спадщини.