В Ер-Ріяді відбулися перші перемовини США і Росії після повномасштабного вторгнення.

Сторони домовилися відновити повноцінну роботу дипломатичних представництв у Вашінґтоні та Москві.

У вівторок, 18 лютого, У Саудівській Аравії вперше з моменту повномасштабного вторгнення російський військ в Україну відбулися офіційні перемовини урядових делегацій Сполучених Штатів і Росії. Одним з головних результатів зустрічі, судячи з офіційних заяв сторін, стала домовленість відновити повноцінну роботу дипломатичних місій. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Від Росії у зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

Обидві сторони після перемовин висловили своє задоволення їхнім ходом. «Зустріч була конструктивною. Ми не могли уявити кращого результату. Війна в Україні триває три роки, і ще нікому не вдалося її зупинити. Тому сторони конфлікту мають почати говорити один з одним», – заявив Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що робота щодо завершення війни потребуватиме «складної і напруженої дипломатії за закритими дверима», але умови кінцевої угоди мають бути «прийнятними» для всіх сторін, включно з Україною, Росією і «партнерами в Європі». Як уточнив Віткофф, європейці мають опинитися за столом переговорів «у якийсь момент», оскільки вони запроваджували санкції проти Росії.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц зі свого боку заявив, що президент Трамп хоче, щоб конфлікт в Україні було припинено остаточно, а не тимчасово. Він запевнив, що «сповнений рішучості діяти дуже швидко», щоб цього досягти.

Юрій Ушаков сказав, що переговори, які тривали майже п'ять годин, пройшли «непогано»: у делегацій була «серйозна розмова з усіх питань». Він також повідомив, що «окремі команди» парламентерів зі США і Росії почнуть контакти щодо України «свого часу». Коли саме – він не уточнив. Точна дата майбутньої зустрічі Путіна і Трампа також невідома, але, за словами Ушакова, на зустрічі делегацій обговорювалася її підготовка.

У Державному департаменті США повідомили, що Лавров і Рубіо домовилися «створити механізм консультацій для усунення чинників, які викликають роздратування в наших двосторонніх відносинах» і призначити команди на високому рівні для початку роботи з російсько-українського примирення. Стало також відомо, що США і Росія домовилися відновити колишню чисельність персоналу дипломатичних представництв у Вашінґтоні та Москві.

Тим часом телеканал Fox News з покликом на «численні дипломатичні джерела» повідомив, що Росія і США обговорюють план завершення війни в Україні, який передбачає три етапи: припинення вогню, проведення виборів в Україні, і вже слідом – підписання мирної угоди. Проте ні російська, ні американська сторона наразі не підтвердила автентичність цього плану.