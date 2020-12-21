Між Івано-Франківськом та Стриєм курсуватиме приватний локомотив.

«Укрзалізниця» уклала угоду із ТОВ «Українська локомотивна компанія» щодо здійснення перевезень на 11 маршрутах приватними локомотивами. Це - перший договір у межах пілотного проєкту, який має на меті подолати недоліки монополії «УЗ» дя громадян на ринку залізничних перевезень, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Фото https://stryi.in.ua

«Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію «Укрзалізниці» і створити конкурентний ринок залізничних перевезень. Це також одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення більше одного перевізника на залізниці. Наразі відбір інших учасників для участі в експерименті ще триває», – прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перші приватні локомотиви почнуть курсувати відразу на 11 маршрутах у Західній Україні. ТОВ «Українська локомотивна компанія» буде обслуговувати такі маршрути:

– Стрий – Івано-Франківськ;

– Тернопіль – Шепетівка;

– Шепетівка – Калинівка 1;

– Старокостянтинів 2 – Гречани;

– Старокостянтинів 1 – Гречани;

– Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;

– Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;

– Гусятин – Ярмолинці – Гречани;

– Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани;

– Соснівка – Коростень;

– Сокаль – Клепарів.

Фото https://locomotive.net.ua

Міністр Владислав Криклій уточнив, що досвіду реалізації цієї угоди стане основою для прийняття рішення про подальше впровадження експерименту.

Як відомо, наприкінці серпня в Мінінфрастрктури визначили першого учасника експериментального проєкту з допуску приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування. Ним стало ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія». Документи другої компанії-заявника, що пройшла до другого етапу відбору, відправили на доопрацюваня через суттєві зауваження.