Крайні трафунки

Поки літературний Чингачгук звикає до того, що в Україні він уже не останній з могікан, а «крайній», самі українці вступили в епоху, яку студенти називають «підтягуванням хвостів». Огляд подій тижня в Україні.

Кошторис тижня

Народні депутати згадали принцип «краще пізно, ніж ніколи» і таки прийняли державний бюджет на 2021 рік. До головного фінансового документа маса претензій і в опозиції, і в самих представників влади – найголосніший міністр часів коронавірусу Максим Степанов, наприклад, дуже бідкався, що хоче, аби медики отримували щонайменше 12 тисяч, але спікер Разумков і президент Зеленський апетити головного ескулапа збештали і, у свою чергу, нагадали аксіому «менше вкусиш – скорше ликнеш».

Тим часом дефіцит бюджету у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту в грошах виглядає як 246,6 мільярда гривень. Трохи тішить, що між першим і другим читанням бюджет зменшився на 23,7 мільярда, а міністр фінансів Сергій Марченко заспокоював з парламентської трибуни: «Бюджет є збалансованим, реалістичним, і ми чітко впевнені, Міністерство фінансів і уряд, що ми його виконаємо – у цьому немає жодних сумнівів».

Але закривати бюджетну діру доведеться, і в цьому процесі Мінфін сподівається традиційно взяти гроші з «тумбочки», роль якої в наших умовах вже багато років виконують зовнішні кредитори. Марченко у своєму виступі наголошував, що параметри бюджету–2021 позитивно оцінені Міжнародним валютним фондом, тобто «тумбочка» нам допоможе. Наскільки обґрунтованим є оптимізм головного фінансиста, стане трохи зрозуміліше після того, як країна випірне з новорічно-різдвяної нірвани і згадає, що треба жити далі.

Руханка тижня

Аніматорам у пронафталінених костюмах і фотографам з мавпочками на майдані Незалежності заважали заробляти дрібні підприємці, які в черговий раз окупували центр Києва.

Пересування протестуючих між будівлями Офісу президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів урізноманітнювалося сутичками з поліцією, вибухами петард і скандуванням відповідних гасел.

Учасники руху «SaveФОП» вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і середнього бізнесу та прийняти законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, та були непогано організовані, а плакати у їхніх руках виготовлювали явно не на уроках малювання дітиська гнаних і голодних ФОПів.

Негарні підозри викликало те, що найпотужнішу інформаційну підтримку акції надавали медіа з медведчуківського пулу, але коли для приборкання протестуючих поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, то про кума російського президента забули і почали говорити про новий Майдан з усіма необхідними атрибутами – наметами, палаючими шинами, дерев’яними щитами і далі за списком.

Для втихомирювання ситуації Володимир Зеленський вигадав велосипед у вигляді координаційної ради, яка створить законодавчі зміни для розв’язання проблем ФОПів. Очолив раду шеф Офісу президента Андрій Єрмак, висновки з цього можна робити вже – і вони будуть невтішними: підприємці ходитимуть урядовими кварталами, вимагатимуть те, що їм потрібно, поліція реагуватиме так, як вміє, і триватиме це ще довго.





Кадри тижня

Завершувати рік без комплекту міністрів виглядає недобре, а у будівлі під куполом давно не чути було криків «ганьба» – подумали у Верховній Раді і вирішили урізноманітнити власні робочі будні.

Міністерство у справах ветеранів, яке довго і нудно створювалося, а потім не могло знайти собі повноцінного керівника, без особливого резонансу очолила Юлія Лапутіна, яка заслуговує уваги вже хоча б тому, що є генерал-майором СБУ.

Так само тихо і мирно Міністерство агропромислового комплексу отримало шефом Романа Лещенка, що у минулих інкарнаціях був уповноваженим президента з питань землі, а потім головою Держгеокадастру. З останнього запису в трудовій книжці нового міністра можна зробити висновок, що наступного року, коли запрацює ринок землі, цей процес буде під пильним контролем Романа Миколайовича – бо в геокадастрі як ніде знають, скільки в нас землі, що з нею можна зробити і який від того мати зиск.

Ситуація в парламенті ускладнилося, коли справа дійшла до міністрів енергетики і освіти з наукою.

«Нафтогазовий» Юрій Вітренко не став віцепрем’єром і головним з питань палива, бо народні депутати пригадали, як після перемоги у Стокгольмському суді над російським «Газпромом» топменеджмент «Нафтогазу України» нарахував собі непристойні премії, а Юрію Юрійовичу з того фінансового водопаду «капнуло» п’ять мільйонів доларів. Вітчизняні міністри такими заможними не бувають, вирішили народні депутати – і не дали Вітренкові портфеля.

Звинувачення у плагіаті і близьких контактах з Януковичем не завадило Сергію Шкарлету набрати рівно 226 нардепівських голосів, аби позбавитися прикрої абревіатури т.в.о і стати повноцінним міністром освіти і науки. Тепер Сергій Миколайович – майже офіційний Enfant terrible для парламентської опозиції, і в нього кидатимуть різноманітні предмети за першої нагоди. Опозиціонери з «Голосу» вже псують карму Шкарлетові заявами про нелегітимність його призначення – вони нібито бачили, як колеги з ОПЗЖ під час голосування кнопкодавили, а за таке можна і мандата позбутися, і в тюрму сісти. Шкарлет такими закидами поки не переймається, бо знає, що їх у майбутньому буде достатньо.

Небіжчик тижня

Про погано вихованого вчергове обраного міського голову Харкова Геннадія Кернеса недобре згадувати в порядному товаристві. Хам з максимально поганою кредитною історією пішов у кращий світ, а про мертвих або добре, або нічого, кажуть філантропи, забуваючи продовження крилатого вислову – «нічого, крім правди».

Смерть Кернеса варта, аби на неї звернути увагу, тому що тепер у півторамільйонному місті почнеться серйозна «боротьба бульдогів під килимом» за місцеві фінансові потоки і можливість качати права перед Києвом.

Столиця в цьому куміте у програшному становищі, бо децентралізація сталася, а некомпетентність у київської влади нікуди не зникла. Але є харківський киянин, який не зможе не макнути пальці в перебіг подій на своїй малій батьківщині – і це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Переоцінити його роль у майбутній комедії масок неможливо, тому буфонада, яка стартує під залпи новорічного салюту, заповідається з інтригою в стилі індійського кіно.