У чому особливість мутованого коронавірусу.

Науковці запевняють, що розроблені вакцини будуть ефективними й від нововиявленого вірусу.

 

 

Поява і швидке поширення нового штаму коронавірусу VUI-202012/01 у Великій Британії змусило владу вдатися до жорстких оперативних заходів. Цей штам наразі виявлено в усьому Об’єднаному Королівстві за винятком Північної Ірландії, з концентрацією в Лондоні, а також у графствах на півдні та сході Англії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Відтак уряду довелося запроваджувати новий, четвертий, ступінь локдавну, а британцям – швидко змінювати плани на Різдво і Новий рік.

 

Як вже зазначало наше видання, попередній аналіз, проведений британськими фахівцями-вірусологами, вказує на те, що мутований вірус поширюється швидше, ніж досі вивчені варіанти коронавірусу.

 

На прикладі результатів тестів, зроблених у британській лабораторії Milton Keynes Lighthouse Laboratory, науковці виявили 17 рис вірусу VUI-202012/01. Три з них привертають особливу увагу. По-перше, він швидко витісняє інші штами цього ж вірусу. По-друге, мутації відбувається в таких частинах вірусу, які є особливо важливими. Передовсім у шиповидному білку (спайк-білку), який є на свій кшталт ключем, яким вірус «відмикає дверцята» в клітини. По-третє, деякі з цих мутацій вже продемонстрували в лабораторних умовах підвищену здатність вірусу проникати в клітини.

 

Водночас експерти зазначають, що нічого надзвичайного в мутації вірусу немає. Згаданий штам, найімовірніше, виник у пацієнта з ослабленою імунною системою. Його організм не зміг протистояти коронавірусу попередньої форми і замість цього став таким собі сприятливим середовищем для мутації.

 

Однак, як запевняють британські фахівці-вірусологи, ніщо не свідчить про те, що в пацієнтів, інфікованих мутованим коронавірусом, саме захворювання протікає важче або що ймовірність летального результату є вищою. Також поки що не виявлено жодних ознак того, що вже розроблені вакцини від коронавірусу не будуть ефективними і проти вірусу VUI-202012/01.

 

Як пояснюють науковці, всі провідні світові вакцини, котрі вже затверджені до використання, викликають імунну відповідь організму на існуючий спайк-білок коронавірусу. Вони налаштовують імунну систему на те, щоб вона атакувала різні складові вірусу – а це означає, що навіть хоча частина шипа мутувала, вакцини, як і раніше, будуть ефективними.

 

Водночас вірусологи не відкидають, що подальші мутації коронавірусу дозволять йому створити механізм захисту від вже існуючих вакцин. І тоді виникне та ж ситуація, що й з грипом, коли вакцину необхідно регулярно видозмінювати.

21.12.2020

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