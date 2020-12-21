Країни ЄУ припиняють  транспортне сполучення з Лондоном.

Причиною цього стало поширення у Великій Британії мутованого коронавіруса.

Чимраз більше країн припиняють залізничне і авіасполучення з Великою Британією. Пов’язано це поширенням в країні мутованого штаму коронавіруса, який є агресивнішим і може виявитися стійким проти розроблених вакцин. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Станом на вечір 20 грудня, тимчасові обмеження на польоти до Об’єднаного Королівства і звідти запровадило понад десять країн Європейської Унії. Першими про транспортні обмеження повідомили Бельгія і Нідерланди. Пізніше про тимчасову заборону на авіасполучення заявили і низка інших країн, в тому числі Австрія й Італія, Франція. Остання також перервала залізничне сполучення з Лондоном через Євротунель. Припинила авіасполучення з Великою Британією Німеччина, вона ввела тимчасову заборону на польоти з опівночі 21 грудня.

Також про припинення авіаційного сполучення з Лондоном заявили деякі неєвропейські країни, зокрема Австралія. Влада Ізраїлю, хоч і не зупинила авіасполучення з Великою Британією, але заборонила в'їзд до країни пасажирам, які не мають ізраїльського громадянства. Володарі ж ізраїльських паспортів, котрі прилітають з Лондона, повинні будуть провести два тижні на карантині.

Новий штам коронавірусу, названий VUI-202012/01, був уперше виявлений 13 грудня в графстві Кент. Попередній аналіз, проведений британськими фахівцями-вірусологами, вказує на те, що новий вірус поширюється швидше, ніж досі вивчені варіанти коронавіруса. Водночас науковці не вважають, що він смертельніший або викликає важчі симптоми. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у нещодавній заяві сказав з покликом на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим за досі вивчені.

Британська сторона постійно інформує Всесвітню організацію охорони здоров'я про хід досліджень нового типу вірусу. А ВООЗ, зі свого боку, інформує громадськість про розвиток ситуації.

Наразі за межами Об’єднаного Королівства зафіксовано дев'ять випадків інфікування мутованим корнавірусом в Данії, по одному – в Нідерландах, Італії та Австралії, повідомили у ВООЗ.