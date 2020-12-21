Уряд підписав кредитну угоду на будівництво північної об’їзної Львова.

 

Міністерство інфраструктури підписало кредитну угоду з Європейським банком реконструкції на 450 мільйонів євро, які витратять на будівництво північної об’їзної Львова та капітальний ремонт дороги М-05 Київ–Одеса, повідомили у пресслужбі уряду.

 

Фото http://www.ras.gov.ua

 

Зокрема, 290 млн євро спрямують на ремонт п’яти ділянок автошляху М-05 Київ–Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. 160 млн грн виділено на будівництво 23 кілометрів траси північного обходу Львова.

 

Для будівництва північної об’їзної Львова необхідно викупити 52 земельні ділянки та 8 будинків у 43 мешканців районів, де пролягатиме об’їзд. Усі власники згодні продати землю та житлові об’єкти, що розташовані на ній. Для викупу передбачили понад 16 мільйонів гривень, повідомили у Львівській ОДА.

 

«Північну об’їзну побудуть в межах населених пунктів, починаючи з села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і до Малих Підлісок. Для цього влітку провели перемовини з власниками земельних ділянок цих населених пунктів, станом на сьогодні маємо усі згоди та проводимо експертну оцінку для викупу цих об’єктів. До кінця року усі договори купівлі-продажу необхідно укласти», – прокоментував заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

 

Фото https://ukravtodor.gov.ua

 

Земельні питання в ЛОДА сподіваються вирішити до березня 2021 року, після чого Службі автомобільних доріг дадуть дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво дороги зі зміною цільового призначення. Тоді ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» зможе оголосити тендер безпосередньо на роботи.

 

Зазначимо, загальна вартість проєкту будівництва північного об’їзду Львова – 11,1 мільярда гривень. Йдеться про будівництво дороги найвищої категорії 1А із чотирма смугами руху. У межах проєкту також збудують три мости, сім шляхопроводів та три естакади. Нова дорога дозволить значно розвантажити південну об’їзну міста та вуличну мережу Львівської ОТГ.

 

21.12.2020

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