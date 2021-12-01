На дорозі Івано-Франківськ – Тернопіль ремонтують мости.

У поточному році триває оновлення дороги Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль по всій протяжності на території Івано-Франківської області. Зокрема, завершується ремонт чотирьох мостів на об’їзній Тисмениці, повідомила Служба автодоріг Івано-Франківської області.

У межах ремонту на кільцевій розв’язці Н-18 із під’їзною до дороги Н-10 Стрий – Мамалига на околиці Тисмениці підрядники влаштовують верхній шар модифікованого асфальтобетону.

Ремонти на мостах тривають, на них влаштували вирівнювальний шар крупнозернистого асфальтобетону. Після влаштування верхнього шару асфальтобетону на них змонтують перильне та бар’єрне огородження.

Тим часом на початку об’їзної Тисмениці триває будівництво нової кільцевої розв’язки. Тут облаштовано саме кільце, трикутники безпеки та зміцнено основу дороги.

Ще п’ять мостів ремонтують у селі Нижнів. Триває підготовка до влаштування лежнів, закладних деталей під перильне огородження, армокаркасу перехідних плит, влаштування гідроізоляції, бетонування плит прогонової будови та асфальтування.

На мостах у селі Діброва влаштовують гідроізоляцію та асфальтування, а на межі із Тернопільською областю – бордюрний камінь для тротуарів.

Роботи з ремонту дороги Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль за кошти держбюджету у межах «Великого будівництва» виконує ТОВ «ПБС».

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