Білий дім не став публікувати заяву про причетність Росії до кібератак.

Експерти припускають, що таким було розпорядження Дональда Трампа.

 

 

Речники Білого дому планували виступити зі заявою про причетність Росії до масштабної гакерської атаки на комп'ютерні системи уряду США, але в останній момент отримали вказівку не публікувати цю заяву. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело в адміністрації американського президента.

 

За словами джерела, «офіційні особи в Білому домі були готові в п'ятницю вдень оприлюднити заяву, в якій Росія звинувачувалася в тому, що зіграла основну роль в кібератаці». Проте в останній момент надійшла вказівка скасувати публікацію документа. Очевидно, що цю вказівку міг видати лише Дональд Трамп. У Білому домі не пояснили, чому було ухвалене таке рішення.

 

Сам же Дональд Трамп заявив в суботу, 19 грудня, що ЗМІ перебільшили масштаби події. Він не погодився з твердженнями низки видань про те, що за кібератакою могла стояти група гакерів, котрі працюють на Кремль, і замість цього допустив, що до неї міг бути причетний Пекін. «Росія, Росія, Росія – це улюблена пісня, коли відбувається що завгодно, оскільки ліберальні ЗМІ здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)», – вважає Трамп .

 

Керівник зовнішньополітичного відомства США Майк Помпео в п'ятницю, 18 грудня, в інтерв'ю американському журналісту Марку Левіну (Mark Levin) вказував саме на причетність Москви до кібератак. «Думаю, в даному випадку ми можемо сказати з упевненістю, що цю діяльність здійснювали росіяни», – зазначив Помпео.

 

Нагадаємо, що в середу, 16 грудня, у спільній заяві апарат директора Національної розвідки США, ФБР і Аґенція зі забезпечення інфраструктурної та кібербезпеки повідомили, що зафіксували серйозну атаку на комп'ютерні мережі федерального уряду. Сама ж гакерська атака була вчинена 13 грудня. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до комп'ютерних систем Міністерства внутрішньої безпеки США. Також зламу зазнали мережі Міністерства торгівлі і Міністерства фінансів США. Окрім того, згідно з даними газети The Washington Post, гакери отримали доступ до даних Держдепартаменту і Пентаґону.

 

У вчиненні кібератаки підозрюють угруповання гакерів, яке працює на Службу зовнішньої розвідки Росії. Скоріш за все, мова йде про групу, відому під назвами APT29 або Cozy Bear.

20.12.2020

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