США відмовилися від участі у саміті G20 у Йоганнесбурзі.

Трамп звинуватив керівництво ПАР у толеруванні расової ненависті проти білих.

Сполучені Штати вирішили цілковито відмовитися від участі у саміт лідерів країн G20, який пройде 22 та 23 листопада в Йоганнесбурзі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Президент США Дональд Трамп повідомив, що ніхто з представників уряду Сполучених Штатів не полетить на саміт G20 до Південно-Африканської Республіки,

У дописі в соцмережі Truth Social глава Білого дому звинуватив ПАР у вбивствах білих фермерів і незаконному вилученні їхніх земель. «Жоден офіційний представник уряду США не буде присутнім, поки права людини продовжують порушуватися. З нетерпінням чекаю на можливість провести саміт G20 2026 року в Маямі», – написав американський президент. Він не навів жодних конкретних прикладів таких злодіянь, але назвав «повною ганьбою» вибір ПАР як місця проведення щорічного заходу G20.

Ще у вересні Трамп говорив, що замість нього до Йоганнесбурга вирушить віцепрезидент Джей Ді Венс. Проте, як свідчить його допис, він вирішив не відряджати до ПАР взагалі нікого

Трамп ще на початку 2025 року заявляв, що не поїде до ПАР, оскільки там нібито відбирають землі нащадків європейських колоністів. Під час візиту президента ПАР Сиріла Рамафоси до Білого дому 21 травня Дональд Трамп заявив, що у Південно-Африканській Республіці нібито масово вбивають білих фермерів. Як доказ своїх слів президент США продемонстрував кілька фото. Як пізніше повідомила аґенція Reuters, на одній з цих знимкок було зображено рятувальників, які несуть мішки з тілами після зіткнень з повстанцями в місті Гома в Демократичній Республіці Конго. Як інший нібито доказ масових вбивств Трамп представив кадри, на яких видно сотні білих хрестів уздовж заміської дороги. Глава Білого дому стверджував, що це могили близько тисячі вбитих білих фермерів. Насправді, за даними аґенції KNA, зображення стосувалися акції протесту у східній частині ПАР у 2020 році. Під час зустрічі в Овальному кабінеті Рамафоса рішуче відкинув звинувачення у геноциді білої меншини ПАР.