Кремлівські гакери вчинили атаку на державні органи США.

Ймовірно, вони полювали за інформацією, яка стосується урядових стратегій в царині інтернету.

Міністерство фінансів Сполучних Штатів, а також, евентуально, ще низка федеральних відомств зазнали кібератаки з-за кордону. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на керівника прес-служби Ради національної безпеки при Білому домі Джона Ульйота (John Ullyot). «Уряд Сполучених Штатів ознайомлено з цими повідомленнями, і ми обговорюємо всі можливі кроки з ідентифікації і вирішення всіх можливих проблем, пов'язаних з даною ситуацією. Ми робимо всі необхідні кроки для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією», – запевнив Ульйот.

За даними газети The Washington Post, яка покликається на обізнані джерела, мова йде про угруповання гакерів, що працює на Службу зовнішньої розвідки Росії. Обставини події, за інформацією видання, вивчають фахівці Федерального бюро розслідувань. Газета нагадує, що група, відома під назвами APT29 або Cozy Bear, в період адміністрації Барака Обами вже ламала сервери Держдепартаменту США і Білого дому.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, з компетентних джерел стало відомо, що кіберзлочинці намагалися викрасти з комп'ютерів Мінфіну США і однієї з аґенцій Міністерства торгівлі США інформацію, яка стосується урядових стратегій в царині інтернету і телекомунікаційної політики,. За даними американських спецслужб, комп'ютерні системи низки інших аґенцій, імовірно, були зламані зі застосуванням схожих технологій. Йдеться, зокрема, і про викрадення даних Національного управління з телекомунікацій і інформації (NTIA).

Джерела Reuters стверджують, що злам пов'язаний з програмним забезпеченням, використовуваним Управлінням з телекомунікацій, – Office 365 компанії Microsoft. За словами фахівців, гакери стежили за електронним листуванням державних відомств США упродовж місяців.