У Львові підпалили авто детектива НАБУ, який розслідував справу «рюкзаків Авакова».

 

У Львові у ніч на четвер, 17 грудня, на подвір'ї ліцею №81 ім. Петра Сагайдачного, що на вул. Гетьмана Мазепи, 1-А, невідомі підпалили автомобіль Skoda Oсtavia. Автомобіль належав детективові Національного антикоропційного бюро, тож поліція розслідує цей інцидент за статтею про умисне знищення майна працівника правоохоронного органу.

 

Фото www.facebook.com/antac.ua

 

«Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові. Приватний автомобіль «Шкода Октавіа» 2012 року випуску суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника», – заявили у НАБУ.

 

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 1:26, а о 1:42 її ліквідували.

 

«Вогнем знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено задній бампер. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюють фахівці», – повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

 

Фото https://lv.dsns.gov.ua

 

За цим фактом слідчі Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області почали розслідування за ч. 2 ст. 347 Криміналнього кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу), за порушеня якої передбачено від шести до 15 років ув'язнення.

 

За інформацією Центру протидії корупції, авто підпалили одному з детективів НАБУ, який займався так званою справою «рюкзаків Авакова» – розкраданням 14 млн грн на закупівлі рюкзаків для потреб армії.

 

18.12.2020

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