Путіну заборонили відвідувати Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

Кремль має намір оскаржити це рішення Спортивного арбітражного суду.

 

 

Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив президентові Росії Володимиру Путіну відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на документ, опублікований на сайті CAS.

 

У рішенні суду вказано, що на два роки міжнародні спортивні змагання заборонено відвідувати «таким членам виконавчої влади: заступникам міністра, міністрам, заступникам прем’єр-міністра, прем’єр-міністрові і президентові Російської Федерації (незалежно від офіційної назви їхніх посад)». Окрім перелічених осіб, заборона поширюється на депутатів Державної думи. Також на змаганнях не можна бути присутнім головам і заступникам російських державних організацій, всієї адміністрації президента і співробітникам Слідчого комітету Росії.

 

Однак заборона передбачає винятки. Особа з чорного списку може відвідати змагання, якщо її особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, в якій буде проходити турнір, а також якщо він є членом Міжнародного олімпійського комітету або Міжнародного паралімпійського комітету. Окрім того, заборона не поширюється на спортсменів і членів їхніх команд.

 

Москва обіцяє оскаржити заборону Спортивного арбітражного суду принаймні щодо президента Росії Володимира Путіна на відвідування чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. Він назвав рішення CAS абсолютним свавіллям. «Це абсолютно непристойно. Ми не будемо це залишати без уваги і без відповіді», – запевнив російський сенатор.

 

Нагадаємо, що 17 грудня CAS затвердив дворічну заборону для росіян виступати під своїм прапором на міжнародних змаганнях і проводити в Росії великі турніри.

18.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Польові дослідження з галицької мемуаристики і подорожньої літератури
Роксана Харчук
Суб’єктність нефікційної літератури становить велику цінність:   спогади і записки про мандри ‒ це віртуальна часово-просторова модель, у якій зафіксовано внутрішній світ того, хто згадує, і того, хто записує. 
17.12.20 | | Штука
Путін заявив про свою непричетність до отруєння Навального.
Він запевнив, що якби його люди хотіли когось отруїти, то довели б справу до кінця.  
17.12.20 | | У світі
Як собаки опрацьовують мову
Чотириногі розпізнають знайомі слова, але не тонкощі їхнього звучання.
16.12.20 | | Наука
Фабрикант із великим добрим серцем
Наталія ФЕЩУК
Ковбасний магнат Чернівців, який дбав про підлеглих і годував бідних. Будучи шанованою і заможною у місті людиною, поляк зі Львова Пауль Станіслаус Подсудек помер ледь не жебраком у Румунії…
16.12.20 | | Минуле
Два по 50
Андрій ЛЮБКА
За що ми його любимо? Насамперед за геніальне почуття гумору. За глибину. За принциповість і чесність – людську, інтелектуальну, політичну.
15.12.20 | | Дискурси
Радянські батяри
Ілько ЛЕМКО
Від початку 1970-х років львівські хлопці збиралися дворами, а потім – кварталами і районами. Тодішнє районування Львова створило окрему, небачену до цього топографію міста
15.12.20 | | Минуле
Поринь у темряву своєї душі
Юстина Добуш
Бути людиною – це бути добрим і злим водночас, мати в собі тваринне й божественне, належати пітьмі й світлу. Розуміння своєї природи і прийняття своєї суті, а також подальше давання собі ради із нею, полягає насамперед у щирому визнанні власної внутрішньої темряви.
15.12.20 | | Штука
Мовчати
Юстина Добуш
... бо справжня свобода – це іноді саме ця безмежна можливість просто мовчати.
14.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.