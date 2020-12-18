Путіну заборонили відвідувати Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

Кремль має намір оскаржити це рішення Спортивного арбітражного суду.

Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив президентові Росії Володимиру Путіну відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на документ, опублікований на сайті CAS.

У рішенні суду вказано, що на два роки міжнародні спортивні змагання заборонено відвідувати «таким членам виконавчої влади: заступникам міністра, міністрам, заступникам прем’єр-міністра, прем’єр-міністрові і президентові Російської Федерації (незалежно від офіційної назви їхніх посад)». Окрім перелічених осіб, заборона поширюється на депутатів Державної думи. Також на змаганнях не можна бути присутнім головам і заступникам російських державних організацій, всієї адміністрації президента і співробітникам Слідчого комітету Росії.

Однак заборона передбачає винятки. Особа з чорного списку може відвідати змагання, якщо її особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, в якій буде проходити турнір, а також якщо він є членом Міжнародного олімпійського комітету або Міжнародного паралімпійського комітету. Окрім того, заборона не поширюється на спортсменів і членів їхніх команд.

Москва обіцяє оскаржити заборону Спортивного арбітражного суду принаймні щодо президента Росії Володимира Путіна на відвідування чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. Він назвав рішення CAS абсолютним свавіллям. «Це абсолютно непристойно. Ми не будемо це залишати без уваги і без відповіді», – запевнив російський сенатор.

Нагадаємо, що 17 грудня CAS затвердив дворічну заборону для росіян виступати під своїм прапором на міжнародних змаганнях і проводити в Росії великі турніри.