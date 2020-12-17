Росії заборонили участь в Олімпіад лише впродовж двох років.

Відповідне рішення ухвалив Спортивний суд у Лозанні, пом’якшивши рішення WADA.
Російські спортсмени не зможуть брати участь в міжнародних змаганнях під національним прапором до 16 грудня 2022 року. Таке рішення Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні ухвалив у четвер, 17 грудня.
Зокрема, росіянам так і не вдасться позмагатися на літній Олімпіаді в Токіо 2021 року чи на зимових Олімпійських Іграх в Пекіні 2022 року, а також взяти участь будь-яких чемпіонатах світу. Окрім того Росії на два роки заборонено подавати заявки на проведення світових спортивних заходів.
Своїм вердиктом суд в Лозанні пом'якшив рішення виконавчого комітету Світової антидопінґової аґенції (WADA), яка в грудні 2019 року відсторонив Росію від участі в найбільших міжнародних змаганнях на чотири роки. CAS задовольнив клопотання WADA лише частково. Окрім дворічної заборони на участь, Росія повинна виплатити WADA 1,27 млн доларів США як відшкодування витрат на антидопінґове розслідування.
Водночас атлетам з РФ дозволено виступати під нейтральним прапором на двох найближчих Олімпіадах, а також у Чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році, якщо їхні допінґ-тести покажуть негативний результат.
«Ми втішені, що виграли справу проти РУСАДА, але розчаровані, що арбітри CAS не схвалили всі без винятку санкції – так прокоментував вердикт CAS президент WADA Вітольд Банька (Witold Bańka).
Нагадаємо, що представники WADA в 2019 році визнали доведеними маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії, переданій аґенції. У цій базі містилися відомості про результати допінг-тестів російських спортсменів, отриманих з січня 2012 до серпня 2015 року.17.12.2020