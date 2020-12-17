Росії заборонили участь в Олімпіад лише впродовж двох років.

Відповідне рішення ухвалив Спортивний суд у Лозанні, пом’якшивши рішення WADA.

Російські спортсмени не зможуть брати участь в міжнародних змаганнях під національним прапором до 16 грудня 2022 року. Таке рішення Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні ухвалив у четвер, 17 грудня.

Зокрема, росіянам так і не вдасться позмагатися на літній Олімпіаді в Токіо 2021 року чи на зимових Олімпійських Іграх в Пекіні 2022 року, а також взяти участь будь-яких чемпіонатах світу. Окрім того Росії на два роки заборонено подавати заявки на проведення світових спортивних заходів.

Своїм вердиктом суд в Лозанні пом'якшив рішення виконавчого комітету Світової антидопінґової аґенції (WADA), яка в грудні 2019 року відсторонив Росію від участі в найбільших міжнародних змаганнях на чотири роки. CAS задовольнив клопотання WADA лише частково. Окрім дворічної заборони на участь, Росія повинна виплатити WADA 1,27 млн ​​доларів США як відшкодування витрат на антидопінґове розслідування.

Водночас атлетам з РФ дозволено виступати під нейтральним прапором на двох найближчих Олімпіадах, а також у Чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році, якщо їхні допінґ-тести покажуть негативний результат.

«Ми втішені, що виграли справу проти РУСАДА, але розчаровані, що арбітри CAS не схвалили всі без винятку санкції – так прокоментував вердикт CAS президент WADA Вітольд Банька (Witold Bańka).

Нагадаємо, що представники WADA в 2019 році визнали доведеними маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії, переданій аґенції. У цій базі містилися відомості про результати допінг-тестів російських спортсменів, отриманих з січня 2012 до серпня 2015 року.