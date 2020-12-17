Проєкт бюджету-2021 Івано-Франківської області винесли на громадське обговорення.

 

Бюджет Івано-Франківської області на 2021 рік становитиме майже 2 мільярди 600 мільйонів гривень, він буде напруженим, але збалансованим, повідомила директора департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації Ірина Мацькевич під час громадського обговорення проєкту у середу, 16 грудня.

 

 

 

Фото www.if.gov.ua

 

За інформацією Ірини Мацькевич, доходи бюджету області планують на рівні 2 млрд 600 млн грн, а видатки – на вісім мільйонів менше – 2 мільярди 592 мільйони.

 

Очікується, що основним джерелом доходу у 2021 році будуть надходження з податку на доходи фізичних осіб – 908 мільйонів гривень. Ще 1 мільярд 400 мільйонів гривень Франківщина отримає субвенціями та дотаціями від держави.

 

«Ми врахували в обласному бюджеті всі підвищення рівнів соціальних стандартів. Зокрема, підвищення мінімальної заробітньої плати з 1 січня 2021 року у розмірі 6 000 гривень, а з 1 грудня – 6 500 гривень. Підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з першого січня 2021-го року – 2 189 гривень, а з першого липня – 2 294. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – на рівні 2020 року. Застосування індексу інфляції на рівні 107,3%», – зазначила Ірина Мацькевич.

 

Обсяг видатків обласного бюджету, без трансфертів з державного бюджету, з урахуванням освітньої субвенції у 245,8 мільйонів гривень та субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у 263,2 мільйони гривень, загалом визначили на рівні 2 мільярдів 57 мільйонів 800 гривень, що на 211,5 мільйонів гривень менше ніж у 2020 році.

 

Фото https://suspilne.media

 

Найбільше коштів планують спрямувати на освіту – понад 767 мільйонів гривень. Медицину області профінансують із бюджету на 255 мільйонів. Департамент соціальної політики отримає 217, а управління культури – майже 207 мільйонів гривень. Інші видатки становитимуть майже 539 мільйонів.

 

Першочерговими видатками, відповідно до вимог Бюджетного кодексу, буде виплата в повнному обсязі зарплат у бюджетній сфері та оплата енергоносіїв.

 

Зокрема, основна частина видатків на освіту – це зарплати вчителям, зазначив заступник директора обласного департаменту освіти, науки та молодіжної політики Андрій Сташків. Проте, за його словами, на наступний рік вдалося запланувати і видатки розвитку: 9 мільйонів гривень спрямують на закупівлю автобусів та обладнання для новоутворених опорних шкіл області.

 

Фото www.if.gov.ua

 

«Ми очікуємо, що нам із державного бюджету ще надійде субвенція для придбання автобусів і субвенція на придбання обладнання природничо-математичного циклу. Ми додамо своє співфінансування. Вісім мільйонів плануємо дати на придбання автобусів, один мільйон – для співфінансування облаштування кабінетів. Цього року нам вдалося придбати 19 автобусів та облаштувати 45 кабінетів фізики, хімії, біології, математики, географії», – зазначив Андрій Сташків.

 

Голосувати за бюджет області депутати Івано-Франківщини будуть на сесії 23 грудня, повідомив заступник голови ОДА Євген Фарбей.

 

17.12.2020

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