2161 українець занедужав коронавірусною хворобою повторно.

В Україні зафіксовано 2161 повторний випадок інфікування COVID-19 в Україні. Кожен восьмий рецидив припадає на медичних працівників.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували і в Україні – 0,25% загальної кількості інфікованих від початку пандемії... Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2161 людини. З них 12% – 250 людей – медичні працівники", – поінформували в ЦГЗ.

Центр громадського здоров'я констатував, що медицина поки що не має точних даних про причини й інтервали повторного зараження, але реєстрація таких випадків має важливе значення для науковців, які досліджують наявність і тривалість імунітету до нового коронавірусу.

У вересні 2020 року на порталі нерецензованих наукових дописів medRxiv опублікували результати дослідження, у якому підтвердилися чотири випадки повторного інфікування SARS-CoV-2 у Катарі. Вчені використали дані генетичного секвенування, які виявили різні вірусні варіанти між першою і другою інфекціями. Усього дослідники вивчили 133 266 підтверджених випадків інфікування і виявили, що 243 людини мали позитивні результати ПЛР-тестів з інтервалом не менше 45 днів, але тільки у 12 пацієнтів було достатньо даних про вірусний геном в обидва моменти часу. У двох випадках були виявлені ідентичні вірусні геноми після першого і другого позитивних тестів, "що вказує на тривалу інфекцію, яка так і не зникла за кілька тижнів між двома позитивними тестами", а в шести інших випадках генетичних змін не було достатньо, щоб зробити твердий висновок про повторне зараження.

ЦГЗ резюмує, що в Україні не було досліджень, "які би підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою".

Експерти зазначають, що в більшості людей, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів із тяжкою формою захворювання – вищі, а в тих, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання, – нижчі. "Ймовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі", – припустили в центрі.