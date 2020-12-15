Два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрітися з Лавровим.

Репрезентанти хорватів і мусульман-боснійців закинули російському міністрові, що той виявив неповагу до їхньої держави.

 

                     Шефік Джаферович (зліва) та Желько Комшич 

 

Два члени тристоронньої міжетнічної президії Боснії і Герцеговини, котрі репрезентують хорватів і мусульман-боснійців, у вівторок, 15 грудня, відмовилися зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що прибув до Сараєво з офіційним візитом. Про це повідомило видання «Политика». Вони звинуватили російського гостя у вияві неповаги до їхньої державі.

 

Відтак Лавров зміг зустрітися лише зі сербським співголовою президії Мілорадом Додіком.

 

Член президії від хорватів Желько Комшич заявив, що перша зустріч, яка відбулася в урядовій будівлі Республіки Сербської недалеко від столиці Сараєво, була образливою, оскільки на ній був відсутній державний прапор Боснії і Герцеговини, незважаючи на те, що візит Лаврова носив офіційний характер. «Лавров, будучи одним з трьох провідних дипломатів світу, надсилає нам сигнал, який ми інтерпретуємо як неповагу і заперечення держави, яку він відвідує», – заявив Комшич журналістам.

 

Боснійський член президії Шефік Джаферович, своєю чергою, засудив слова Лаврова, де той критикує наміри Боснії і Герцеговини вступити до НАТО і закликає її дотримуватися позаблокового статусу.  На прес-конференції Джаферович зазначив, що сприйняв ці заяви Лаврова як «приниження інституцій країни». «Лавров як чудово поінформована особа повинен був знати, що таке рішення можуть ухвалювати лише державні органи БіГ», – сказав Комшич, нагадавши, що Сараєво вже ухвалило рішення про вступ до Європейської Унії та НАТО.

 

Комшич зазначив, що Боснія і Герцеговина прагнуть мати хороші відносини з Росією, але водночас країна очікує, що той, хто представляє Російську Федерацію, поважатиме інституції та конституційний лад БіГ.

15.12.2020

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