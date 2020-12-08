На Львівщині новий військовий комісар.

У Львівському обласному військовому комісаріаті відбулася ротація головного комісара. Сьогодні, 8 грудня, командувач військ оперативного командування «Захід» Сергій Шаптала представив нового головного обласного комісара, ним став 42-річний полковник Дмитро Бобров.

Фото www.facebook.com/oblviyskomat

Упродовж останніх років полковник Дмитро Бобров проходив службу в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ООТЦК та СП) на посаді заступника військового комісара з територіальної оброни. До цього він очолював один із районних військових комісаріатів Одещини.

Фото www.facebook.com/oblviyskomat

Олександр Тіщенко, який очолював Львівський обласний військовий комісаріат чотири з половиною роки, звільнився напередодні, 7 грудня. Медіа повідомляють, що очікується його переведення на нову посаду у Міноборони в Києві, однак на яку саме, наразі невідомо.

Фото www.facebook.com/oblviyskomat

«Хочу подякувати всьому особовому складу Львівського обласного військового комісаріату, районних та міських військових комісаріатів за плідну співпрацю. Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки військового комісара Львівщини», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на facebook-сторінці обласного військового комісаріату.