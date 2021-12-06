Юрія Тютюнника, Січових стрільців: Президент присвоїв нові найменування частинам ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок на День Збройних Сил відвідав передові українські позиції у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Донецькій області.

Як повідомляє пресова служба Президента, Зеленський поспілкувався із військовослужбовцями та вручив їм подарунки. П'ятьом військовослужбовцям він привіз державні нагороди.

"Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – сказав Президент.

Володимир Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Увечері Зеленський узяв участь у передачі озброєння та військової техніки військовим частинам у межах урочистостей з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил у Харкові. Верховний головнокомандувач також очолив церемонію присвоєння вищих військових звань та почесних найменувань, вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

"30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати. Це Збройні Сили України. Сьогодні їхній день", - привітав Верховний головнокомандувач.

Зокрема, Президент України вручив бойові прапори 38-му зенітному ракетному полку сухопутних військ ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням "ім. генерала-хорунжого Юрія Тютюнника2, 72-му окремому полку підтримки командування сил підтримки ЗСУ, 3-й окремій бригаді зв’язку командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, головному інформаційному телекомунікаційному вузлу, 31-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням "ім. гетьмана Михайла Дорошенка", 57-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ.

За дорученням керівника держави в районі проведення Операції об’єднаних сил командувач ООС Олександр Павлюк вручив бойові прапори 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, 148-му окремому гаубичному самохідному дивізіону Десантно-штурмових військ.

В Одесі за дорученням Президента міністр оборони Олексій Резніков вручив бойові прапори 801-му окремому загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами, 194-му понтонно-мостовому полку Державної спеціальної служби транспорту, 37-му окремому полку зв’язку, прапор зі стрічкою з почесним найменуванням "Дніпровська" – 26-й окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту.

У Києві заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив бойові прапори 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку, 8-му навчальному центру Державної спеціальної служби транспорту зі стрічкою почесного найменування "Чернігівський", зі стрічкою почесного найменування "Конотопський" – 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту.

У Львові начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала вручив бойові прапори 143-му об’єднаному навчально-тренувальному центру, а також почесні найменування "ім. Українських січових стрільців" 223-му зенітному ракетному полку.