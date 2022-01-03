На Львівщині відкрили школу самохідної артилерії.

 

На Львівщині відкрили школу самохідної артилерії у складі навчального артилерійського полку 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомила пресслужба академії.

 

 

Школа готуватиме штатні розрахунки самохідних гармат 2С1, 2С3, 2С5, 2С7 та 2С19. У середині січня до школи прибуде перший набір фахівців для удосконалення артилерійських навиків, розповів тимчасовий виконувач обов’язків командира 356-го навчального артилерійського полку підполковник Роман Забава.

 

«Одночасно тут може навчатися близько сотні військовослужбовців. Після її закінчення вони отримають сертифікат 1-го кваліфікаційного рівня, який, зокрема, може вплинути на підвищення їхнього грошового забезпечення», – зазначив Роман Забава.

 

 

За словами начальника школи самохідної артилерії підполковника Євгена Кравченка, навчання фахівців-артилеристів розраховане на один місяць. 70% часу відведуть на практичну підготовку.

 

 

«Перші 9 діб триватиме індивідуальна підготовка за напрямками: командир гармати, навідник, номер обслуги та механік-водій. Після цього почнеться колективна підготовка у складі зведених або штатних розрахунків. Вінцем курсу підготовки стануть виконання завдань з бойовою стрільбою штатним артилерійським пострілом», – розповів начальник школи Євген Кравченко.

 

Зазначимо, це вже четверта школа, створена в навчальному артилерійському полку для підготовки кваліфікованих кадрів для потреб артилерійських підрозділів.

 

 

Зокрема, у червні 2021 року відкрили школу причіпної артилерії, де артилеристи вивчатимуть системи Д-20, Д-30, 2А65 та 2А36. Також успішно працюють школа протитанкової артилерії та мінометна школа. Наступною планують відкрити школу реактивної артилерії.

 

Фото asv.gov.ua

03.01.2022

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