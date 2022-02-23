"Знесемо орду, щойно перетне кордони": в Україні розпочався призов резервістів.

 

Призов резервістів на військову службу розпочнеться відсьогодні. Призову підлягатимуть громадяни віком від 18 до 60 років – як офіцери, так і рядовий та сержантський склад.

 

 

Про це йдеться у коментарі щодо відповідного указу Президента Володимира Зеленського на сторінці командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

 

Максимальний термін служби – один рік.

 

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

 

"Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність. За призваними резервістами, згідно із законом України, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата", – ідеться в повідомленні.

 

Згідно з указом Президента, резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

 

Якщо резервіст з певних причин, передбачених законом, не може бути призваним, "йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи". За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

 

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував резервістам оперативного резерву ЗСУ, які відсьогодні масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і заявив, що він упевнений у надійності захисту України. 

 

"Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони. Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива", – заявив Залужний.

 

Він також зауважив, що сьогоднішня українська армія набагато сильніша, ніж у 2014-му. Воїни загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені та вмотивовані. 

 

"Ми змінилися зсередини. ЗСУ – це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені. Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки. Разом ми – сила", – додав він.

 

23.02.2022

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