Головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців ОРДЛО із проханням стерегтися провокацій.

 

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що українська армія не має наміру розпочинати бойові дії на Донбасі й закликав мешканців ОРДЛО бути пильними через підготовку бойовиками провокацій.

 

 

Про це йдеться у зверненні, поширеному Залужним у п'ятницю ввечері.

 

"Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності", – заявив генерал.

 

Залужний наголосив, що військово-політичне керівництво України не планує і не проводить наступальні операції на сході України. "Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний", – запевнив він.

 

"Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю. Навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, ми відповідаємо тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців. Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

 

Валерій Залужний звернеувся до мешканців тимчасово окупованих територій із закликом не вірити брехні окупаційної влади! "Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття", – застеріг генерал.

 

Пан Залужний також спростував бздури про те, начебто українські диверсійні групи планують підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці.

 

"Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

 

18.02.2022

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